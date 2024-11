Haaland etter storseieren: – I dag må vi hylle Ståle

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Haaland snakket i vel to minutter foran en klynge norske mediefolk i intervjusonen i garasjeanlegget under Stozice stadion. Han hyllet både nykommerne og landslagssjef Ståle Solbakken, og ikke minst magikeren Antonio Nusa, som forsvant ut uintervjuet mens lagkapteinen snakket.

– Han er et stort talent og noe ekstraordinært, sa Haaland om tomålsscoreren.

– Jeg synes vi gjorde en solid prestasjon. Vi har folk som kommer inn og gjør en bra jobb. Vi vinner andreballer, og energien er der.

Haaland fikk to flotte framspill fra Sander Berge, den andre spilleren som forsvant i bussen mens stjernespissen snakket. Første gang skjøt han i stolpen, neste gang i mål til 2-1-ledelse.

På tampen leverte han også assist til Jens Petter Hauge, som ble byttet inn for Nusa.

– Det var en fin vektet pasning. Det var et bra innhopp av ham, og et solid bytte av Ståle. De som kom inn gjorde en god jobb. Det er bare å hylle debutantene. Det var solid levert, så «all praise to them», sa Haaland.

– Og så var det solid av Ståle, de små tingene han endret på. I dag må vi hylle Ståle.

