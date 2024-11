Solbakken hyller vikarkaptein Haaland: – Har gjort en veldig, veldig god jobb

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Solbakken fikk spørsmål om Haaland da han møtte pressen fredag.

– Han har gjort en veldig, veldig god jobb som kaptein. Både i garderoben, på banen og i gruppa. Det har han gjort uten at han er kaptein også. Da er han visekaptein, sa Solbakken.

– Han har vært en veldig viktig del av gruppa i hele perioden han har vært her. Han har vært litt uheldig med noen skadeavbrekk i noen viktige bortekamper for oss i EM- og VM-kvalifiseringen, men det er det man må leve med i denne bransjen, la han til.

På spørsmål om Haalands måte å løse kapteinsrollen på har overrasket ham, lød svaret:

– Nei.

Gigantopptur

Haaland har vikariert som Norge-sjef i Martin Ødegaards skadefravær på de to siste samlingene.

Etter kampene i oktober fikk Manchester City-stjernen mye kritikk for ikke å ha stilt opp for pressen da Norge ble ydmyket på bortebane av Østerrike. Det har også Solbakken innrømmet at var en bom.

Torsdag fikk Norge en svært etterlengtet opptur med den solide 4-1-seieren over Slovenia på bortebane. Antonio Nusa glitret i oppgjøret som holder liv i drømmen om førsteplass i nasjonsligaen.

Nusa, Haaland og Jens Petter Hauge scoret Norges mål.

Skal Norge ende på toppen av gruppen, må Slovenia ta poeng fra Østerrike søndag. Samtidig må Norge slå Kasakhstan hjemme på Ullevaal stadion.

– Du er aldri sikker på seier, men jeg er sikker på hvordan kampbildet blir. Men i fotball kan alt skje, sa Solbakken om oppgaven som venter.

– De vil helt sikkert basere planen sin på kontringer. De har to-tre hurtige spillere i front. Vi må unngå noen blemmer der, la han til.

Viktig plass

Landslagssjefen holder kortene rundt lagoppstillingen tett til brystet.

– Vi har ikke satt noe lag ennå. Vi har noen tanker, sa Solbakken.

Andreplassen i gruppen vil også være viktig sett med norske øyne. Norge får med det spille om opprykk til A-divisjonen mot en gruppetreer fra det øverste nivået.

De kampene spilles i mars, og i så fall innleder Norge sin VM-kvalifisering tidligst i juni. Om Norge trekkes inn i en gruppe med bare fire lag, starter kvalifiseringen riktignok først i september. Opprykk vil være godt både for lagets utvikling og gi en nesten garantert ekstrasjanse i neste EM-kvalifisering.

