«Drillo» hyller Berge etter ny praktkamp: – Aldri sett han bedre

Berge stilte opp for rettighetshaver TV 2 etter kampslutt i Ljubljana. Der herjet til tider Norge og vant til slutt komfortabelt.

– Det var moro fra start til slutt. Litt trøblete i perioder, men etter 2-1-scoringen så var vi bra. Det er et tøft sted å komme, og Ståle (Solbakken) sier at de ikke har tapt her siden 2022. Vi har vært her to ganger tidligere og har ikke slått dem. Det er mektig det vi leverer, og særlig måten vi reiser oss etter kampen sist, sa Berge og la til:

– Leverer vi på det nivået her, da blir vi skumle.

Berge har levert noen av sine beste landskamper i høst, begge mot Slovenia. Han skiftet i sommer til Fulham, der han har blitt en viktig brikke.

– Jeg har en veldig god klubbtilværelse i Fulham, og jeg har ikke spilt på et så godt klubblag før. Jeg har vært skadefri over lengre tid, og så er det kontinuitet og å ta mer ansvar, så vokser man inn i det, sa Berge.

TV 2-ekspert «Drillo» var full av lovord om kampen.

– Sander Berge har jeg aldri sett bedre. Den annenomgangen Norge presterer i dag er noe av det morsomste jeg kan huske. Jeg satt bare og koste meg. Det var så bra. Vi gjorde det beste jeg har sett i gjenvinningsfasen, sa den tidligere landslagssjefen.

Søndag tar Norge imot Kasakhstan til siste runde i årets nasjonsliga. En seier der, samtidig som at Østerrike avgir poeng mot Slovenia, vil gjøre Norge til en A-nasjon for første gang.

Les kommentar fra Reidar Sollie: Antonio Nusa: Trollmannen fra Langhus (+)

Les også: Nusa-magi som bestilt løftet Norge til viktig borteseier mot Slovenia