Molde-smell i medaljejakten – rotet bort seieren mot Sarpsborg

Dermed har det bare blitt to seirer på de sju siste kampene i alle turneringer. De kom mot nedrykkstruede Haugesund og Sandnes Ulf (cupen).

Erling Moes mannskap er på etterskudd i kampen om medalje i Eliteserien med sine 49 poeng. I de to siste kampene skal Molde opp mot Brann (hjemme) og Strømsgodset (borte).

7. desember spiller Molde cupfinale mot Fredrikstad. Der ligger det uansett en billett til europaligakvalifisering i potten.

– Tror det blir en nøkkelsituasjon

Drøye fem minutter ut i kampen fikk Sarpsborg straffespark etter en duell mellom vertenes Frederik Carstensen og Valdemar Lund. Fra krittmerket var tidligere landslagskaptein Stefan Johansen sikker og satte inn 1-0.

Kort tid senere ropte Molde på straffe, før Jo Inge Berget brant en stor sjanse på åpent mål i andre enden.

– Det der tror jeg blir en nøkkelsituasjon i denne kampen, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Og den tidligere sisteskansen skulle få rett. Etter et kvarter skaffet Ola Brynhildsen seg plass i vertenes sekstenmeter, og formspilleren hamret inn utligningen. Fem minutter senere sørget Eliteseriens toppscorer Kristian Eriksen for 2-1 til Molde.

– Forferdelig

Vertene var imidlertid ikke ferdige. Med tjue minutter igjen til pause hamret Viktor Halvorsen inn 2-2 etter dødball.

– Det var en forferdelig start av oss, og da blir vi dessverre straffet, var Brynhildsens dom til TV 2 ved sidebyttet.

Like etter pause var Eriksen farlig frampå, men midtbanespillerens skudd gikk langt utenfor. Like etterpå var Sarpsborg uhyre nære scoring etter hjørnespark, men Molde slapp med skrekken. Ti minutter før slutt fikk Jo Inge Berget en stor sjanse til å gjøre 3-2, men skuddet ble for svakt.

Også Molde var nær scoring på tampen, men det endte 2-2 i Sarpsborg.

Torsdag tapte Molde hele 0-3 mot polske Jagiellonia Bialystok i conferenceligaen. I forrige eliteserierunde raste blåtrøyenes sjef Erling Moe mot VAR da Bodø/Glimt-keeper Nikita Haikin reddet Ola Brynhildsens straffespark i 3-3-kampen mellom Molde og Glimt.