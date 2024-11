Europa-jagende Rosenborg imponerte igjen – slo HamKam 2-0 på Briskeby

Seieren bringer RBK opp på 49 poeng på eliteserietabellen. Dermed er den norske fotballstorheten for alvor med i kampen om kvalifisering til conferenceligaen neste år. Med maks klaff kan også trønderne ha en bronsemedalje i sikte før siste serierunde.

Et lite under skal til for at ikke Brann og Bodø/Glimt legger beslag på kvalifiseringsplassene til mesterligaen. Tabelltreeren og -fireren får muligheten til å spille seg inn på nivå tre i europeisk cupspill. Cupvinneren går inn i europaligakvalifisering.

HamKam blir værende på 33 poeng etter søndagens resultat. Jakob Michelsens mannskap er trygt plassert midt på tabellen.

– Veldig overrasket

Før minuttet var unnagjort fikk gjestene straffespark etter at Ole Sæter gikk ned i en duell med John Olav Norheim. Fra krittmerket var RBKs spydspiss iskald.

– Jeg blir veldig overrasket når dommeren blåser, sa HamKam-spiller Norheim selv til TV 2 i pausen

Kort tid etter Sæters scoring bøyde Marius Broholm inn 2-0 med venstrefoten etter lekkert angrepsspill.

– Det er elegant satt. Veldig presist, var dommen fra TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Formsterke

Gjestene fortsatt å kjøre over HamKam etter måldobbelen, og både Broholm og Sverre Nypan var nær ved å legge på til 3-0. Like før pause var Gard Simenstad svært nær redusering, men RBK slapp med skrekken.

Etter pause skapte gjestene fra Trondheim flere farligheter, men det ble ingen scoringer i annen omgang. Dermed endte det 2-0 til gjestene på Hamar.

Rosenborg har for alvor fått sving på sakene denne høsten. Trønderne har kun tapt én eliteseriekamp siden 11. august.

HamKam sikret langt på vei plassen i Eliteserien med 1-0-seieren mot Kristiansund for to uker siden. I forrige serierunde ble det 3-3 borte mot Tromsø.