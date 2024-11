Viking suser videre mot medalje – kvalikfare for Kristiansund etter drama

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed har Stavanger-klubben et solid grep om bronseplassen på tabellen som følge av Moldes poengtap for Sarpsborg søndag. Andreplasserte Bodø/Glimt er i tillegg kun to poeng foran, men kan skaffe seg ny luke mot Fredrikstad senere søndag.

Viking har igjen hjemmekamp mot nedrykkstruede Haugesund og bortekamp mot gulljagende Brann i de to siste serierundene. Det ligger an til å bli to tøffe oppgaver.

Søndag fikk siddisene en pangstart på bortebane da kaptein Tripic utnyttet at Kristiansund litt unødvendig ga fra seg ballen på midten. Viking-kapteinen kombinerte deretter med Peter Christiansen og hamret inn ledermålet.

Mot slutten av første omgang og tidlig i annen omgang yppet Kristiansund seg. David Tufekcic kom blant annet til to store muligheter, men fikk ikke uttelling.

Kristiansund fortsatte å presse på og trodde utlikningen var et faktum da Erlend Segberg satte ballen i mål etter 76 minutters spill. En marginal VAR-avdekket offside førte imidlertid til annullering.

Kristiansund blir dermed stående på 31 poeng. Det er nok til å unngå direkte nedrykk til 1. divisjon. Faren for å havne på kvalifiseringsplassen er imidlertid ikke på noe vis over.

Det skiller kun ett poeng ned til Haugesund på plassen som utløser en nervepirrende dobbeltkamp mot det beste kvaliklaget fra 1. divisjon.