Vålerenga seriemestere etter maktdemonstrasjon mot Egersund

Aalesund har vært i nedrykkssumpen lenge, men mandag tok klubben et stort steg vekk derfra med hjemmetriumf over Start. Marcus Rafferty scoret to mål i løpet av de første sju minuttene, og i annen omgang la Mads Nielsen på til 3-0.

På tampen ble Sander Kilen utvist for hjemmelaget etter en stygg takling, før Start reduserte ved Eythor Bjørgolfsson. Kilen har én gang tidligere denne sesongen fått rødt kort.

AaFK har nå seks poeng ned til Mjøndalen på nedrykksplass.

– Å være midt på tabellen og ikke kjenne at du lever er litt kjedelig, men akkurat nå kunne jeg hatt det mer behagelig, sa Rekdal til TV 2 før kampstart.

Med tre nye poeng kan mannen som ønsker å etterfølge Ståle Solbakken som landslagssjef senke skuldrene noe inn mot sesongavslutningen.

Scoring av Muamer Branajac, Henrik Bjørdal, Jones El-Abdellaoui og Mees Rijks sørget for at Vålerenga vant 4-0 på eget gress mot Egersund mandag. De kongeblå kan ikke bli tatt igjen på tabelltopp med tre kamper igjen.

Blytungt Sandnes Ulf-tap

I bunnstriden spilte Mjøndalen 0-0 mot Sogndal og har ett poeng opp til Levanger på kvalikplass. Det kan endre seg dersom Levanger tar poeng fra Moss i en utsatt som kamp som fullføres senere mandag.

Sogndal hadde tapt åtte kamper på rad før mandagens borteoppgjør.

Tabelljumbo Sandnes Ulf tapte 0-1 for Lyn og vil trolig få en umulig oppgave med å redde plassen. Om Levanger tar poeng i Moss, er nedrykket klart. Sandnes-laget har dessuten særdeles svak målforskjell.

Steinar Nilsen ble i august hentet inn som Sandnes-trener i jakten på å redde plassen, uten at det har gitt ønsket effekt.

Bryne nær opprykk

Bryne jakter på opprykk og krøp nærmere med 1-0-seier over Raufoss på Jæren. Sjur Jonassen scoret målene som sørger for at Bryne er nær ved å kunne kalle seg et eliteserielag i 2025.

Bryne har ikke vært i øverste divisjon siden 2003. Siden den gang har de vært en tur nede i 2. divisjon.

Stabæk slo Kongsvinger 3-1 og sikret viktige tre poeng i kampen om opprykkskvalifisering. Det er svært jevnt bak Bryne på annenplass.

