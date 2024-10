Vålerenga-børsen: Ny festkveld

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

MAGNUS SJØENG – 5: Slipper med skrekken etter to svake involveringer i første omgang. I den første situasjonen glipper han ballen på en dødball, i den andre slurver han med en enkel pasning. Gjør en fin redning med beinet på et frispark etter pause. Holder nullen.

CHRISTIAN BORCHGREVINK – 6: Veldig involvert i åpningsminuttene med flere gode innlegg fra høyresiden. Slår corneren som fører til 1-0, og har assist på El-Abdellaouis scoring i andre omgang.

AARON KIIL OLSEN – 6: Viser fram tempoet sitt når han stopper Egersunds Jack Lahne tidlig i matchen. Gjør også en ny, viktig takling noen minutter senere. Bunnsolid førsteomgang, og bidrar sterkt til å holde nullen.´

SEBASTIAN JARL – 5: Gjør en veldig lovende omgang før pause, før han har et skummelt balltap på egen halvdel etter 40 minutter. Viktig for VIF i andre omgang.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD – 5: Med i mange angrep før pause, men har ikke helt stilt inn siktet på avleveringene. Ikke like mye med i andre omgang, men leverer en solid prestasjon.

PETTER STRAND – 6: Markant i VIFs angrepsspill, og har assist på Brajanac’ 1-0-scoring. Ut etter 77 minutter.

FIDEL BRICE AMBINA – 6: God match av VIF-ankeret. Setter i gang spillerne foran seg og har god kontroll bakover.

CARL LANGE – 4: Har mye ball og er “alltid” involvert fremover, men kan bli mer effektiv og slippe kula tidligere. Ut etter 77 minutter.

JONES EL-ABDELLAOUI – 5: Får det ikke helt til å stemme i første omgang. Har heller ikke sin beste kamp etter pause, men banker likevel inn Vålerengas tredje for kvelden fra skrått hold. En av hans svakeste matcher denne sesongen, men går likevel av banen med en scoring i banken. 13 nettkjenninger nå – tre mål bak ligaens toppscorere (Sanel Bojadzic, Bryne og John Hou Sæther, Ranheim).

MUAMER BRAJANAC – 7: Kommer seg til to enorme sjanser før det er spilt fem minutter. Så kriger han inn ledermålet etter 18 minutter. Spissen har en enorm evne til å være på plass der ballen havner i boksen. Slik blir det mål av! … men her burde det blitt flere scoringer. Danskens tiende scoring for sesongen. Får seg også en assist når Bjørdal triller inn 2–0.

HENRIK BJØRDAL – 6: Testes igjen i en “ny” rolle på venstrekanten. Skaper matchens første sjanse når han vipper gjennom Brajanac etter tre minutters spill, og triller inn 2–0 med 20 minutter igjen å spille.

Mees Rijks, Elias Hagen, Stian Sjøvold Thorstensen, Obasi Onyebuchi og Ola Kamara spilte for lite til å bli vurdert.