Lyn-børsen: Pedersen nok en gang Lyns beste

ALEXANDER PEDERSEN – 5. Leverte en flott beinparade og en god redning på et skudd fra distanse tidlig. Avverget også på skuddet fra Kvernstuen rundt timen, da Sandnes Ulf-spilleren kom alene med han. Det blir feil å si at det var et stormløp mot Lyns mål, men Pedersen reddet også på overtid, og var igjen meget viktig.

JØRGEN SJØL – 4. Slapp til et par skuddforsøk fra sin side, og de offensive involveringene var av varierende kvalitet. Skapte noen farligheter med sine lange innkast.

WILLIAM SELL – 5. Tok godt av presset fra de mange ballene i bakrom fra Sandnes Ulf, og hadde roen med jaktende Ulf-spillere i ryggen.

DANIEL SCHNEIDER – 5. God i duellspillet, og stanget ut flere innlegg. Fikk sammen med Sell mer og mer kontroll på Sandnes Ulf utover i kampen, og holdt nok en gang nullen.

HERMAN SOLBERG NILSEN – 4. Tapte en god del dueller på sin back, og var heller upresis i de offensive avleveringene. Ikke backens beste kamp, men fikk bedre kontroll også han utover i kampen.

ADRIAN BERNTSEN – 4. Tilbake på gamle trakter, for et Sandnes Ulf-lag han spilte for i 2019 og 2020. Klarte heller ikke han å komme til sin rett, og hadde ganske varierende kvalitet på sine dødballer. Ut kvarteret før slutt.

JULIUS SKAUG – 5. Unormalt slurvete i pasningspillet i starten, og spilte på seg farlige brudd som førte til sjanser imot. Spilte også han seg sterkt opp utover i kampen, og fikk seg en hockeyassist på seiersmålet da han spilte opp Mame Alassane Niang før Mathias Johansens 1-0-scoring.

MALVIN INGEBRIGTSEN – 4. Bydal-erstatter i denne kampen, i det som var hans andre kamp fra start. Var litt på etterskudd i noen situasjoner, og lagde noen småfarlige frispark. Spilte seg oppover etter hvert, og hadde en meget god stikker til Anders Bjørntvedt Olsen.

ANDERS BJØRNTVEDT OLSEN – 4. Veldig lite involvert i likhet med kantkollega Hanstad før pause, og var også han uvanlig upresis i kombinasjons- og pasningsspillet. Fikk sjansen da han ble spilt alene med keeper, men klarte ikke å utnytte den muligheten.

ANDREAS HELLUM – 3. Har scoret i de to siste, men mot Sandnes Ulf ble det bare med en redning på strek. Slet ellers med å involvere seg i spillet offensivt, og fikk heller ikke linket opp så godt med midtbanen. Ut like etter timen.

JACOB HANSTAD – 4. Ga Herman Kleppa vanskeligheter ved et par anledninger, men langt mer anonym enn på sitt beste. Et par fikse vendinger og noen skuddforsøk, men vi har sett Hanstad langt bedre enn det her.

Mathias Johansen, Eron Isufi og Mame Alassane Niang spilte for lite til å bli vurdert.

