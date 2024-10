Johansen berget Lyn-seier og viktige poeng i tam kamp

Mot tabelljumbo Sandnes Ulf var bare seier godt nok for et Lyn-lag som jakter en kvalifiseringsplass, men på Østerhus Arena var det vertene i lyseblått som kom best i gang. Vertene hadde mye ball fra start, og Lyn-keeper Alexander Pedersen måtte levere en beinparade og redde et skudd fra distanse i løpet av kampens første ti minutter da Sandnes Ulf tok initiativet fra start.

Vertene stilte for anledningen uten toppscorer og kaptein Tommy Høiland og tidligere VIF-spiller Vajebah Sakor, men til gjengjeld spilte ex-Kjelsås’ Olav Øby fra start. Det gjorde ikke Even Bydal for Lyn, som gikk ut med skade mot Ranheim, og sesongen for den solide midtbanespillere er nå trolig over. Det gjorde at Malvin Ingebrigtsen kom inn på midten, sammen med Adrian Berntsen og Julius Skaug.

Etter kvarteret ønsket Sandnes Ulf seg straffe, men ble bare belønnet med gult kort for protester, og minutter senere var vertene på farten igjen. Nok en gang kom sjansen etter et brudd som Julius Skaug spilte på seg og Alexander Pedersen måtte plukke fram nok en redning etter en Sandnes Ulf-kontring.

Tamt Lyn-lag

Lyn skapte absolutt ingenting den første halvtimen, mens Sandnes Ulf var hissige i gjenvinningsspillet og farlige på dødballer. Det gjorde at Lyn ikke kom i gang med spillet, og savnet av Bydals quarterback-ferdigheter og styring på midten var savnet i starten av denne kampen.

Det siste kvarteret av omgangen fikk Lyn litt mer kontroll på kampen, og Sandnes Ulf mange direkte baller inn i bakrom. Gjestene kom til et par innlegg og noen cornere, men skapte ingen verdens ting før hvilen. En meget skuffende og tam forestilling av Jan Halvor Halvorsens menn de første 45 minuttene.

Også etter pausen startet Lyn uten den vante intensiteten, og med flere pasningsfeil, som gjorde at laget ikke klarte å ta kontrollen over kampen. Det gjorde at Sandnes Ulf også var friskest etter pause, og kom seg til et par skuddforsøk og noen cornere, som Lyn fikk avverget uten for store problemer.

To Lyn-debutanter

Like før timen ble Anders Bjørntvedt Olsen spilt gjennom med en nydelig stikker, men kantspilleren klarte ikke å komme seg rundt keeper som kom tidlig ut og avverget forsøket. Det var imidlertid det første som minnet om en målsjanse for Lyn, mens Sandnes Ulf kom seg til en ny stor mulighet like etter.

Vertene var litt heldige med en sprett først, før et godt kombinasjonsspill gjorde at Jarmund Kvernstuen kom seg til skudd fra like innenfor 16-meteren. Igjen måtte Alexander Pedersen varte opp med en god beinparade, men Sandnes Ulf skapte de største og beste mulighetene på Østerhus Arena.

Med 20 minutter igjen kastet Jan Halvor Halvorsen inn to debutanter, i Eron Isufi og Mame Niang, som begge fikk sine første minutter i ligaen for Lyn. Niang scoret hat trick da Lyn-rekruttene vant sin seriefinale mot Holmlia for en knapp uke siden, og fikk muligheten til å skyte A-laget oppover på tabellen også.

Johansen berget Lyn-seier

Det byttet skulle vise seg å være gull verdt det, da Mame Niang spilte en meget viktig rolle da Lyn omsider tok ledelsen. Julius Skaug spilte ballen inn i midten på Niang, som holdt på ballen og la den igjen til Mathias Johansen. Spissen tok seg forbi sin mann og blåste ballen opp i nettaket, og opp i 1-0 for Lyn.

Med tap kunne nedrykket også være et faktum for Sandnes Ulf i denne kampen, men siden Moss leder mot Levanger er det nå ni poeng mellom lagene med tre kamper igjen. Med omlag 40 mål dårligere målforskjell ble nedrykket i praksis likevel sikret da Lyn holdt unna uten problemer.

Lyn leverte ingen god kamp, men klarte igjen å finne en vei til seier. Det er imponerende nok i seg selv det, og med tap for både Raufoss, Egersund og Kongsvinger fikk Lyn et lite pusterom nedover i kampen om opprykkskvalik. Lyn klatret til fjerdeplass, og har nå tre poeng ned til den overnevnte trioen, ett poeng ned til Stabæk på plassen nedenfor og tre poeng opp til Moss på tredjeplass i skrivende stund.

---

Kampfakta

Obosligaen, runde 27

Sandnes Ulf – Lyn 0-1 (0-0)

Østerhus Arena

Mål: 0-1 Mathias Johansen (83.)

Gule kort: Andreas Nyhagen, Espen Berger, Sandnes Ulf. Alexander Pedersen, Lyn.

Dommer: Ali al Hatam (Skreia IL)

Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen – Jørgen Sjøl, Daniel Schneider, William Sell, Herman Solberg Nilsen – Adrian Berntsen (Eron Isufi fra 72.), Julius Skaug, Malvin Ingebrigtsen – Anders Bjørntvedt Olsen (Mame Alassane Niang fra 72.) , Andreas Hellum (Mathias Johansen fra 66.), Jacob Hanstad.

---