Foreslår millioner til VM i gatefotball og prosjekt om gummigranulat

Nyheten ble kjent da regjeringen presenterte sitt forslag til 2025-budsjettet mandag.

I tillegg til å ville støtte gjennomføringen av Oslo-mesterskapet, foreslås det å gi 1 million kroner i generell støtte til Frelsesarmeens arbeid med gatefotball.

Videre er det foreslått å bevilge sykkelrittet Arctic Race of Norway 15 millioner kroner, det samme som i 2024. Vikingskipet i Hamar ligger an til å få 6 millioner kroner til idrettstiltak, mens Norges Fotballforbunds (NFF) prosjekt med å kartlegge status og alternativer til gummigranulat får 5,5 millioner i tilskudd.

– Regjeringen ønsker å bidra til at det utvikles et reelt og bærekraftig alternativ til gummigranulat, i lys av EUs vedtatte omsetningsforbud. Gummigranulat benyttes på om lag 2 000 kunstgressbaner i Norge, og fører til et betydelig utslipp av mikroplast, heter det i forslaget til statsbudsjett for 2025.

Som i fjor ligger Femundløpet inne med 2 millioner kroner i tilskudd. Finnmarksløpet gis 1,5 millioner kroner i støtte som en del av regjeringens nordområdesatsing.

