Synne Vo får dialektprisen 2024

– Synne Vo har blitt populær de siste årene med fengende låter på gudbrandsdøl. Hun lager musikk som treffer unge og er med på å assosiere innlandsdialekt med popkultur og nyskapning, sier Sebastian Vinsent Natvik, leder i Norsk Målungdom.

Juryen viser til at artisten kombinerer «det bygdenostalgiske og hjemmekjære, med opplevelsen av å være ung og sulten på livet».

– Ikke til sjenanse for andre priser, men det er særlig stas å få ta imot akkurat Dialektprisen, sa Synne Vo da hun tok imot prisen.

Hun fortalte at hun skrev sin første låt på nynorsk fordi hun var redd for at publikum ikke kom til å forstå gudbrandsdøl. Nå bruker hun dialekten sin med stolthet.

Prisen går til et dialektforbilde for unge. I fjor var det Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga som vant prisen. Andre tidligere vinnere er Karsten Warholm, Therese Johaug og Victor Sotberg.

