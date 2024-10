Fagermo-effekten uteble – Lillestrøm tapte knepent for Molde i cupen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Molde er regjerende norgesmester, og kan bli det igjen. I semifinalen venter den nærmest nedrykksklare 1.-divisjonsklubben Sandnes Ulf.

To minutter før full tid falt avgjørelsen. Tre minutter at han ble byttet inn scoret Frederik Ihler det avgjørende 2-1-målet. Det var en scoring med futt fra den danske 21-åringen.

– Jeg er superglad. Det var nærmest en scoring på instinkt, sa Ihler til TV 2.

Scoringen var en kalddusj av de sjeldne for Lillestrøm. Det var bare gått ni minutter siden en annen innbytter hadde satt fyr på Åråsen. Seks minutter etter at han ble sendt inn på banen, utlignet 17-åringen Alexander Røssing-Lelesiit etter en flott enkeltmannsprestasjon.

Det skjedde mot spillets gang. Molde virket å ro inn seieren da Lillestrøm fikk scoringen sin etter en corner.

Den første scoringen kom i 1. omgang, og den kom ved formspilleren Ola Brynhildsen.

I det 29. minutt gikk Molde fra null til 100. Mats Møller Dæhli fant Ola Brynhildsen i bakrom, den tidligere Stabæk-spilleren løp fra Martin Ove Roseth, og den hurtige låneimporten satte ballen i mål bak en litt slapp Mads Hedenstad i Lillestrøm-buret. Scoringen kom etter fint angrepsspill av Molde foran drøye 5000 tilskuere på Åråsen

Brynhildsen har scoret sju mål for Molde siden han returnerte til romdalsklubben på lån fra Midtjylland 1. september. Fem er kommet i Eliteserien, ett i conferenceligaen og ett i cupen.

– Jeg synes at vi hadde god kontroll, men kampbildet endret seg litt rundt da de scoret. Det hjalp at vi fikk inn friske føtter, sa Molde-trener Erling Moe til TV 2.

Les også: Njie senket gamleklubben – KFUM klar for cupsemifinale: - Utrolig deilig! (+)

Styr

Brynhildsen var veldig nær en ny scoring tre minutter ut i 2. omgang, men denne gangen fikk Hedenstad fanget ballen før den gikk over streken.

Molde var det beste laget også i 2. omgang, men Lillestrøm framsto mer kompakt og hang bedre sammen som lag enn de har gjort i de siste kampene. Bortelaget klarte likevel stadig oftere å spille Lillestrøm lave utover i omgangen, og Lillestrøm kom seg sjelden i posisjon til å skape sjanser på egen hånd fram til utligningen kom i det 78. minutt.

Det har vært mye styr og oppmerksomhet rundt Lillestrøm den siste uken. Ringreven Dag-Eilev Fagermo ble hentet inn som trener mandag. Da fikk ikke den midlertidige treneren David Nielsen fortsette lenger etter kun fire kamper i sjefsstolen der ingen hadde endt med seier.

Det var uansett ikke cupen som gjorde at Lillestrøm byttet trener igjen. Fagermo er mannen som skal redde Lillestrøm fra et potensielt nedrykk etter to uavgjort og åtte tap på de siste ti kampene i Eliteserien. 20. oktober venter Fredrikstad på bortebane. Der bør det helst bli poeng.

Fortsetter Lillestrøm framgangen fra Molde-kampen, kan det bli spennende i Fredrikstad.

– Du får ambivalente følelser etter at vi gjorde en bra kamp. 1. omgangen er det beste vi har gjort på en stund. Nå har vi god tid inn mot neste kamp. Det er mange gode spillere her, og vi skal få løftet dette laget, sa Dag-Eilev Fagermo.

Les også: Sjokkert over Fagermo-nyheten: – Døde av latter (+)

Formlag

Anført av spillere som Magnus Wolff Eikrem og Ola Brynhildsen har Molde funnet høstformen den siste tiden. Laget kjemper i toppen i Eliteserien og stiler mot medalje. 19. oktober tar de imot Sandefjord på hjemmebane

Molde hadde rullet over Eide og Omegn, Strindheim, Hødd og Sarpsborg 08 på sin vei mot kvartfinale. Kun antatt svakere Sandnes Ulf står i veien for en ny cupfinale.

Molde er regjerende cupvinner etter seier over Bodø/Glimt i 2023. De ble også cupvinner i sesongen 2021/2022, 2014 og 2013, 2005 og 1994.

Les også: Fagermo i LSK: – Det er rart (+)