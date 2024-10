Fagermo i LSK: – Det er rart

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sjokknyheten sprakk mandag kveld. Da ble det klart at Lillestrøm og trener David Nielsen hadde avsluttet samarbeidet. Dansken hadde kun vært i LSK-jobben i litt over en måned, men i et nytt desperat forsøk på å berge plassen i Eliteserien har Dag-Eilev Fagermo blitt ansatt som hovedtrener hos VIFs erkerival.

Onsdag ledet han laget på treningsfeltet for første gang. Lillestrøms fjerde hovedtrener denne sesongen hadde følgende melding til pressen som hadde møtt opp:

– Er det ikke flere her?

Senere fortsatte han:

– Det er jo spesielt med Geir Bakke i Vålerenga og det er helt sikkert spesielt med meg her. Men jeg sier som Bakke, jeg snakker mot meg selv hele tiden. Å være trener er et yrke. Nå ble denne jobben plutselig ledig, jeg hadde ladet batteriene og hadde lyst til det, så ble det Lillestrøm da – og det er rart, sier Fagermo til TV 2.

Fagermo trente Vålerenga fra 2020 til sommeren 2023. Den første sesongen endte med en sterk bronsemedalje i Eliteserien. Deretter gikk det nedover for VIF. De påfølgende sesongene endte med tabellplasseringene 7 og 6 før 57-åringen fikk sparken etter en svak start i 2023.

Les alt om Vålerenga her!

– Skjønner de tingene

Ansettelsen av Fagermo er kontroversiell i LSK-miljøet. Det legger hovedpersonen selv heller ikke skjul på.

– Jeg skjønner at det er spesielt å bytte trener, og at jeg trente Vålerenga sist og nå trener Lillestrøm og at romerikinger ikke vil ha meg … Jeg skjønner de tingene. Men da jobben faktisk ble ledig og Simon Mesfin (LSK-sportssjef) ringte meg, så var jeg faktisk klar, sier Fagermo, ifølge TV 2.

Dag-Eilev Fagermo skal prøve både å berge Eliteserie-plassen og lede Lillestrøm til cupfinalen. (Javad Parsa/NTB)

– Som alltid når vi diskuterer ting som skaper litt temperatur, så er det jo sterke folk i styret og folk har forskjellige meninger i utgangspunktet, sier Lillestrøms styreleder Morten Kokkim til VG.

Styrelederen tror at Fagermos metoder kan bidra til å unngå et nytt nedrykk til Obosligaen. LSK rykket sist ned i 2019, før nåværende VIF-trenerduo Geir Bakke og Petter Myhre ledet laget opp igjen neste sesong.

– Han har en klar og tydelig stil og fotballfilosofi. Den er offensiv, og jeg tror det er det som skal til, sier Kokkim om Fagermo til TV 2.

– Skjønner du at folk reagerer? spør rettighetshaveren.

– Vi har skiftet trenere altfor mange ganger de siste 14 månedene. Det er ikke heldig. Så jeg har full forståelse at man reagerer på det.

Les også: Her bæres VIF-spilleren ut av stadion (+)

Vil vinne cupen

LSK og Fagermos utgangspunkt er ikke enkelt, men heller ikke helt håpløst. Laget er tabelljumbo i Eliteserien med tre poeng opp til sikker plass og seks serierunder igjen å spille. Blant motstanderne i innspurten er Odd, Haugesund og Sandefjord, som alle ligger like over LSK på henholdsvis 15.-, 14.- og 13.-plass.

– Jeg er faktisk klar. De ni kampene som er igjen må vi ta, sier 57-åringen ifølge VG og tar med potensielle cupkamper i beregningen.

For Lillestrøm er fortsatt med i cupen. Fagermos første oppgave er kvartfinale mot Molde hjemme på Åråsen søndag. Deretter kommer en landslagspause før debuten i Eliteserien som LSK-trener kommer mot Fredrikstad på bortebane 20. oktober.

– Det handler kun om resultater. Jeg skal ikke utvikle Lillestrøm, men skal få dem til å overleve og vinne cupfinalen, sier Fagermo.

Og cupfinalen kan ende opp i et ellevilt oppgjør mot Vålerenga, dersom begge tar seg hele veien til Ullevaal.

VIF er også er i kvartfinale i cupen og på motsatt side av LSK. Fagermo og Geir Bakke, som sist møttes i et høydramatisk 3-4-tap for VIF og Fagermo våren 2023, kan møtes igjen i cupfinalen 7. desember. Da kan Fagermo få revansje – som LSK-trener.

Les også: VIF-børsen etter 2–2 mot Kongsvinger (+)