Sjokkert over Fagermo-nyheten: – Døde av latter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

VALLE (Dagsavisen): Mens Vålerenga har sikret eliteseriespill i 2025, kjemper erkerival Lillestrøm desperat for å bli værende på øverste nivå i Norge. I et nytt forsøk på å oppnå bedre resultater, ble David Nilsen erstattet av tidligere VIF-trener Dag-Eilev Fagermo.

Vålerenga-spillerne ble tatt på senga av nyheten som smalt mandag kveld.

– Det var kjæresten min som sa det til meg. Hun tok en video av meg og jeg trodde hun tulla. Jeg var i sjokk og vantro, men jeg døde av latter, for å være helt ærlig. “Sirkus Fagermo” er tilbake, og det unner jeg alle i norsk fotball, sier VIF-kaptein Christian Borchgrevink til Dagsavisen.

– Det skal bli spennende å følge LSK fremover, legger han til.

Dag-Eilev Fagermo ledet sin første LSK-trening samme dag som VIF rykket opp til Eliteserien. (Javad Parsa/NTB)

Fagermo ledet VIF fra 2020 og fram til sommeren 2023. Da ble Geir Bakke hentet direkte fra LSK til Vålerenga. Fagermo har stått uten trenerjobb siden han fikk fyken i VIF.

– Det var jo veldig sjokkerende. Vi har bare hatt trenerbytte nå med Geir hit og Fagermo til Lillestrøm, ler Jones El-Abdellaoui.

Les alt om Vålerenga her!

– Egentlig helt sykt

Keeper Magnus Sjøeng ble også svært overrasket da han så nyheten.

– Sjokk. Jeg hadde ikke helt sett for meg det, så det er egentlig helt sykt. Det gir rivaliseringen mye mer. Nå har jo begge hovedtrenerne hoppet hver sin vei. Det gir mye for supporterne og oppgjøret kommer til å bli enda sykere om LSK holder seg. Det får vi vente og se på, sier burvokteren.

Men om Bakke og Fagermo møtes som henholdsvis VIF- og LSK-trener, gjenstår å se. Den nye Lillestrøm-treneren har kontrakt ut sesongen i første omgang, men i teorien kan lagene møtes i cupfinalen 7. desember.

– Cupfinale mot Lillestrøm i år hadde vært helt sinnssykt, sier Sjøeng.

VIF-juvelen El-Abdellaoui legger ikke skjul på at han håper rivalen beholder plassen i Eliteserien.

– De kampene i Eliteserien er såpass viktig, så jeg håper han får til noe magisk der sånn at de holder seg, sier. Jeg vil ikke si for mye, for jeg har ikke hatt noe imot Fagermo. Jeg synes han er en fin mann og jeg unner ham det, selv om det er en kontroversiell sak og hele pakka. Det blir spennende.

Les også: Fagermo i LSK: – Det er rart (+)

Myhre: – Jeg smilte godt

Borchgrevink ser likheter mellom dagens LSK og VIFs situasjon i fjor høst.

– De sliter jo. Vi kjenner igjen situasjonen. Det er ikke noe gøy å stå i, men hvis det er en person som skal kunne redde dem så er det absolutt Dag-Eilev.

Vålerenga-kaptein Christian Borchgrevink har tro på sin tidligere trener i LSK. (Thomas Fure/NTB)

Tidligere LSK-trener og nåværende hovedtrener i Vålerenga, Geir Bakke, fortalte på sin første pressekonferanse i VIF at han “faktisk var gul og blå”. Om Fagermo-ansettelsen i LSK sier han følgende:

– Det var overraskende. De velger å ta inn en voksen kar som har vært med på mye i fotballen og har masse rutine. Det er ikke så mye annet å si enn det.

– Hva var din første reaksjon på nyheten, Petter Myhre?

– Hehe. Jeg smilte godt. Jeg tenkte at norsk fotball bare gir og gir da den kom, svarer Bakkes trenermakker.

Les også kommentar: Vålerengas opprykk: En lignelse om Bakke og Fagermo (+)