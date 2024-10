Njie senket gamleklubben – KFUM klar for cupsemifinale: - Utrolig deilig!

NADDERUD STADION (Dagsavisen): Oppgjøret ble en skikkelig berg-og-dalbane, og man fikk hvert fall valuta for pengene om man var på plass på Nadderud stadion søndag ettermiddag.

Begge lagene skapte en haug av sjanser, vi fikk fem mål og en KFUM-seier på en nokså dårlig dag, ifølge Johannes Moesgaard.

– Det er en litt rar følelse. Jeg synes ikke vi var noe gode i det hele tatt. Vi så både seige og tunge ut. Jeg må finne ut av hva det var. Men at vi vinner på en sånn dag sier jo bare at vi har kvalitet og mentalitet i laget, sier treneren og påpeker at det viktigste på en sånn dag er tross alt et avansement.

– Vi havner jo under rett etter pause, men det vi viser etter 2-1-scoringen til Stabæk er rått. Det er en rå mentalitet. Jeg har sagt at vi må lide for å gjøre det bra som lag, og vi har blitt gode på å lide. Da kan man få med seg ting, sier han videre.

Gammel kjenning ble matchvinner

Det var Moussa Njie som til slutt ble matchvinner for KFUM. Han limte ballen opp i krysset etter 65 minutter, via hanskene til Sondre Rossbach. Njie spilte for Stabæk fra 2016 til 2018 og gjorde sakene sine så godt at han ble solgt til serbiske Partizan Beograf foran 2019-sesongen.

– Vi ruller fint opp. Teo får ballen og ser at jeg er helt åpen. Jeg banker til, også sitter den. Utrolig deilig. Det var deilig å slå Stabæk. Jeg har kjærlighet til klubben, men det er «Koffa» som er familien min nå, så jeg gir tilbake til de nå. Jeg håper å møte Vålerenga, så kan jeg senke de og, sier Njie og ler.

– Han er på gang. Scoret mot Odd, som er gamleklubben, og han scoret mot Stabæk, som er gamleklubben. Vi får håpe det blir Vålerenga, også det gamleklubben, i semifinalen, sier Moesgaard og smiler.

– Han trener bra og spiller mye over tid. Da er han veldig god. Han har kvaliteten som skal til for å avgjøre eliteseriekamper, han, sier treneren.

Scoring ut av ingenting

Det første kvarteret på et glissent Nadderud var rimelig hendelsesfattig, hvor det ikke var noen synlige divisjonsforskjeller mellom lagene.

Så, helt ut av intet, sto det 1–0 til KFUM. Emil Gundelach Ødegaard hadde vanvittig med kraft i børsa da han sparket ut. Tre sekunder senere var Johannes Nunez alene med keeper. På iskaldt vis dro han av Sondre Rossbach og trillet ballen enkelt i mål.

Fem minutter holdt KFUM å gå opp til 2–0. Et lavt innlegg fra Amin Nouri traff nesten Sverre Sandal, men Nicolai Næss kom inn som en reddende engel og fikk akkurat klarert til corner.

Seks minutter for pause sto det 1-1, også det litt ut av ingenting. Stabæk trillet fint ute til høyre og Rasmus Vinge fikk ball. Han slo ut 45 til William Wendt, som la ballen under Gundelach Ødegaard og i mål.

1–1 sto det også til pause.

Tre scoringer og snuoperasjoner

Den andre omgangen var bare noen sekunder gammel da Diabate fikk en kjempemulighet. Ute til høyre kom Wendt i 100 og fikk ball. Han slo inn, men Diabate var millisekundet for sent ute til å sette inn 2–1 til Stabæk.

Men to minutter senere kom scoringen til Diabate. Oskar Spiten-Nysæter kom denne gang inn i boks fra venstre og slo knallhardt inn. Ødegaard reddet, men returen gikk rett i beina på Diabate. Han takket og bukket og banket ballen opp i krysset. Dermed var kampen snudd.

56 minutter sto på kampuret da lagene igjen var like langt, også denne gang helt ut av det blå. KFUM fikk frispark ute til høyre og Robin Rasch slo inn. I boks fant han Ayoub Aleesami, som stanget inn utligningsmålet.

Også var kampen snudd – igjen! Den tidligere Stabæk-spilleren Moussa Njie fikk en utsøkt pasning av Teodor Berg Haltvik. Njie ladet børsa og skjøt i krysset, via hanskene til Rossbach. Da sto det plutselig 3–2 til KFUM!

Flere store muligheter

Diabate trodde så han hadde utlignet til 3–3 bare to minutter etter Njie sin scoring, men spissen ble korrekt vinket av for offside.

Så var det Eggen Vinge som var på farta og kom alene med keeper, men Ødegaard reddet fint. Han hadde nok å gjøre mot tampen, men den store sluttspurten kom aldri for Stabæk sin del. De kjørte oppgjøret etter 2-3-scoringen, men klarte ikke score.

Dermed er KFUM klar for cupsemifinale!

– Vi starter fantastisk og har full kontroll over kampen. Etter 1–0 blir det masse Hawaii. Jeg skulle ønske vi kunne klart å ha mer kontroll da vi ledet 1-0, men cup er cup, sier Njie.

– Gutta har nok også en rar følelse i kroppen, for det var en litt uggen kamp. Men når de kommer hjem og setter seg foran TV-en, tror jeg de har en god følelse, avslutter Moesgaard.

---

KAMPFAKTA

Stabæk – KFUM Oslo 2–3 (1–1)

NM-kvartfinale, Nadderud stadion.

2120 tilskuere

Mål: 0–1 Johannes Hummelvoll Nuñez (25), 1–1 William Wendt (40), 2–1 Bassekou Diabaté (48), 2–2 Ayoub Aleesami (57), 2–3 Moussa Njie (65).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier.

Gult kort: Haitam Aleesami, Momodou Lion Njie, KFUM Oslo.

Lagene:

KFUM Oslo (3-4-2-1): Emil Ødegaard – Ayoub Aleesami, Momodou Lion Njie (Dadi Dodou Gaye fra 59.), Haitam Aleesami – Amin Nouri, Simen Hestnes, Robin Rasch (Remi-André Svindland fra 80.), Jonas Hjorth (David Hickson fra 68.) – Sverre Sandal (Teodor Berg Haltvik fra 45.), Moussa Njie – Johannes Hummelvoll Nuñez.

---

