Vålerenga slet mot tabelljumboen

Comet står med -26 i målforskjell etter seks kamper. De hadde 0-16 på sine to siste kamper før torsdagens møte med VIF.

Likevel var det vertene som tok ledelsen ett 3.11 minutter takket vært en scoring signert Ugnius Cizas. Østfoldingene fikk holde på ledelsen i nesten 13 minutter før Mikkel Christiansen utlignet for storfavorittene fra hovedstaden.

Rett før pause fullførte Villiam Haag snuoperasjonen for VIF, og bare 50 sekunder inn i andre periode økte Teemu Olavi Lepaus gjestenes ledelse.

Eirik Johansen skapte spenning igjen da han reduserte til 2-3 tre minutter senere, men dessverre for vertene la Anton Karlsson på til 4-2 for Vålerenga.

Comet ga likevel ikke opp, og med i overkant av ett minutt igjen av kampen reduserte Oscar Nilsson til 3-4. I sluttsekundene styrte Daniel Rokseth inn Vålerengas femte nettkjenning.

Storhamar måtte også kjempe for poengene i en 2-1-kamp mot Frisk Asker. Gjestene tok føringen ved Sander Wold, men Adrian Saxrud Danielsen og Mats Bakke Olsen reddet seieren på hjemmebane.

Stavanger Oilers gjorde jobben på egen is og slo Sparta 1-0, mens Stjernen vant 2-1 over Lillehammer i Fredrikstad. I rundens siste kamp ble det 1-0 til Lørenskog over nyopprykkede Narvik.

Vålerenga fortsetter på tabelltopp med full pott etter seks serierunder. Det er bare målforskjell som skiller dem fra Oilers på plassen bak.

