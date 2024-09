Lewandowski ga Barcelona luke på tabelltopp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hans scoring fra kloss hold i det 19. minutt sørger for at laget fortsatt har full pott og fire poengs luke til serietoer Real Madrid. Det var den polske spissens sjuende seriemål for sesongen.

Barcelona dominerte kampen, men greide ikke å score flere ganger.

– Man kan ikke alltid vinne med mange mål, sa høyreback Jules Koundé til Movistar.

– Det viktigste var at vi skapte mange sjanser og tok tre poeng. Getafe er alltid vanskelig å møte.

Trener Hansi Flick ga Iñaki Peña tillit som erstatter for lagets langtidsskade keeper Marc-André ter Stegen. Han hadde ikke veldig mye å gjøre, men holdt buret rent.

Getafe-keeper David Soria slo Koundés innlegg rett til Lewandowski forut for målet som avgjorde kampen.

