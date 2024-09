Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen pådro seg alvorlig kneskade – må opereres

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser Barcelona i en melding på egne hjemmesider. Klubben skriver at det dreier seg om en leddbåndsskade i kneet, nærmere bestemt en avrivning av patellarsenen.

Allerede søndag kveld meldte spanske Mundo Deportivo at Ter Stegen i verste fall må tilbringe åtte måneder på sidelinjen. Klubben selv skriver at det vil komme en ny oppdatering etter at inngrepet er gjennomført.

Helt på tampen av den første omgangen mellom Villarreal og Barcelona søndag landet Ter Stegen forkjært da han var ute og fanget en ball i sekstenmeteren. Tyskeren indikerte raskt at han hadde svært vondt, og den erfarne sisteskansen ble til slutt fraktet av banen på båre.

– Vi må vente og se. Det er en alvorlig skade. Man kunne se måten han landet på, sa Barcelona-trener Hansi Flick etter kampslutt.

Barcelona har innledet La Liga-sesongen på fryktinngytende vis. Seks kamper har gitt like mange trepoengere og +17 i målforskjell. Tabelltoer Real Madrid følger fire poeng bak.