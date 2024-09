Bob Bradley ferdig i Stabæk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Stabæk opplyser om treneravgangen til Bradley på egne nettsider søndag.

– Etter en lengre periode med begrenset utvikling og varierende resultater har vi i samråd med Bob blitt enige om å avslutte samarbeidet. Samtidig er vi veldig takknemlige for det arbeidet og den innsatsen Bob har lagt ned i klubben, og vi ønskr ham lykke til framover, sier styreleder Espen Moe.

Bjørn Helge Riise tar over 1.-divisjonsklubben på midlertidig basis ut sesongen.

– Jeg er stolt over å få denne muligheten i en klubb som betyr mye for meg. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å fortsette utviklingen av laget og samtidig få de resultatene vi trenger, sier Riise.

Han leder laget allerede fra mandag.

– Vi er veldig fornøyde med å få på plass Bjørn Helge til å lede laget ut sesongen. Han er et stort trenertalent som kjenner klubben godt og som vi har stor tro på at kan bidra positivt, sier daglig leder Stian Sunde.

Stabæk er på 7.-plass i 1. divisjon. Bare målforskjell skiller til den siste kvalifiseringsplassen for opprykk, men det er ti poeng opp til direkte opprykksplass.

Les også: Anmeldelse: Judas drar i land en mørk og seig «Jesus Christ Superstar» (+)

Les også: Advarer Harris: – Hun ser ut til å gjemme seg (+)

Les også: Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)