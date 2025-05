Er tullprat hos NRK virkelig sååå viktig for demokratiet?

Jeg har jobbet med debatt i to store redaksjoner i over fem år. Jeg pleide være enig i at alle måtte få slippe til. Noen måtte sparke opp debatten, kaste opp tennisballen, så kunne noen andre smashe med balltreet. Om det første var unyansert, men nettopp derfor nådde et stort publikum og satte samtalen i gang, var ikke så farlig. For etterpå kom de gode svarene. Resultatet ble mer opplysning, og simsalabim - ikke noe mer å bekymre seg over. Heller hadde man gjort et godt bidrag til offentligheten.

Jeg trodde oppriktig på kraften i det beste argument, at å bryne tanker mot hverandre i offentligheten ville ende med mer opplysning. Det fungerer iblant - i et forskningstidsskrift for eksempel. Men i dagens algoritmestyrte digitale offentlighet er det som gjelder kraften i den sterke følelse. Om det noen gang har eksistert noe man kan kalle ideenes markedsplass, er den for lengst tatt over av oppmerksomhetens markedsplass.

Det er så lett å framstå som den fornuftige, den overbærende. Som lar raringene holde på, dette tåler vi.

Dette handler selvsagt om Fred og Rettferdighetspartiet og deres allerede famøse opptreden på NRK Debatten.

Klassekampens kommentator Bjørgulv Braanen gjør det lett for seg når han skriver at «argumentet for å invitere «putinister» til NRK Debatten er ikke at det er «gøy» men at det bidrar til et velfungerende og inkluderende demokrati, der også oppfatninger som ikke deles av det store flertallet (…) gjenspeiles i offentligheten».

Det er så lett å framstå som den fornuftige, den overbærende. Som lar raringene holde på, dette tåler vi. Gikk det ikke bra da? Joda, denne gangen fikk NRK tak i det beste i Norge på feltet til å avkle tullet. Men hva med neste gang? Trusselen for storsamfunnet er ikke stor på kort sikt, men på lang.

Jeg kom på Snorre Valens bok «Utøyakortet», der han beskriver det selvforherligende i det: «Forsvaret av de outrerte ytringene var i så mange tilfeller så entusiastisk. Og reaksjonene på kritikken av dem var alltid så vidløftige, og så selvsikre, og alltid prinsipielle, aldri i berøring med det som faktisk var problematisk ved ytre høyres uttalelser og påstander. Det var mer som om vi skulle feire ytre høyres tilstedeværelse, så vi kunne speile oss i dem og si: Se vi er liberale. Se, ytringsfriheten overlevde angrepet den 22. juli.»

Det håpløse med NRK Debattens valg handler ikke bare om hvem de inviterer men hvordan man legger opp sendingen. Debattformatet er dårlig egnet til å «sette søkelys på» noe. Man gir bokstavelig talt marginale stemmer en mikrofon på direkten og håper det går bra. Lederen av mikropartiet, Marielle Leerand, stilte mot at fikk snakke om Ukraina og at hun kunne vente med å snakke om hvem som hadde betalt reklamekampanjen deres på T-banene, til lenger uti programmet. Men etter som NRK ikke visste hvem giveren var, kunne de heller ikke gjøre viktige deler av researchen. Men for et innsalg det ble, dere! I alle kanaler! Følg med så får du svaret.

Kanskje er det betegnende at Ine Eriksen Søreide, som var med i panelet, ikke blunket da hun hørte navnet til giveren, Atle Berge. Hun kjente til ham fra før.

Slik er det ofte, de som kjenner feltet, kjenner aktørene og har hørt argumentene før. FORs andre t-bane-plakat var «Bruk pengene våre på velferd – ikke krig». Har man lest ytre høyres desinformasjon i flere land, vet man at velferd som alternativ er ekstremt vanlig i disse kampanjene. Husker dere Brexit-bussen, der det ble lovet enorme summer til helsevesenet om Storbritannia bare gikk ut av EU?

Et sentralt budskap hos FOR er at Nato, ikke Russland, er skyld i at Russland invaderte Ukraina. På den andre T-baneplakaten var formuleringen at de er mot «milliarder til krig i Ukraina». Ikke «til forsvar av Ukraina». Den måten å vri på ordene er vanlig. For det ville jo vært mer effektiv krigsmotstand å bekjempe Vladimir Putin, som jevnlig invaderer naboland (pluss Syria for Assad).

Putin brukte samme strategi i Groznyj i Tsjesjenia (1999), Aleppo i Syria (2015) og Mariupol (2022), omring byen og bomb den sønder og sammen til de overgir seg. Russland har også invadert Georgia, Transnistria. De styrer Belarus via Lukasjenko, slik de styrte Ukraina via Janukovitsj til Maidan-opprøret jaget ham i 2014. Da Ukraina vendte seg vestover, invaderte Putin Krym.

Jeg vil heller ikke ha evig krig, men hvem kan stole på fred og legge ned våpnene når dette er Putins historikk?

Da har jeg ikke engang nevnt historikken med å støtte oligarker i andre land. Bidzina Ivanishvili i Georgia, som nå styrer landet. Viktor Medvedchuk i Ukraina som nå er i eksil i Russland. En av det store giverne til Leave UK, Aaron Banks hadde flere møter med den russiske ambassaden. Han saksøkte etterpå en journalist som påpekte de russiske forbindelsene og vant fordi Storbritannia har (altfor) strenge ærekrenkelseslover.

Ytringsfrihet som trues, anyone?

Berges penger ser ut til å komme fra bedriften hans Russland. Ingen som bor i Russland har nå noen reell frihet som borger. Man kan få 15 år i fengsel for å si noe om krigen mot Ukraina som ikke faller i smak, og om vedkommende driver et selskap, tar staten over.

Partiets førstekandidat i Akershus, Glenn Diesen, var professor i Moskva til 2021 og har opptrådt i den statskontrollerte propagandakanalen RT mange ganger. I fjor sommer angrep han Helsingforskomiteen, som mer eller mindre kjenner alle dissidenter fra den delen av verden. Diesen kobler finansieringen deres til propagandainitiativer og CIA. Om man vet at reelle ideelle organisasjoner er blitt trakassert og utradert i Russland, synes nå jeg det er rart å kritisere en organisasjon som jobber for demokrati, i et russisk statsorgan. Men der har du meg, da.

Å appellere til ytringsfriheten, en sentral demokratisk verdi, er en gammel og velfungerende strategi for ytre høyre. Men målet deres er samtidig å undergrave sannheten. Om de får til det, trues både ytringsfriheten og tilgangen på informasjon.

NRKs Fredrik Solvang påstår at det var en bonus at de fikk avslørt giveren, at de ville hatt debatten om synspunktene til FOR uansett. Det høres ut som etterrasjonalisering, men jeg kan ta feil.

Programredaktør i NRK svarer: «Det er ein viktig verdi i det norske samfunnet at det er rom for å kunne setje søkjelys på kontroversielle meiningar og møte desse med argument i den offentlege debatten».

Altså for noe ferdigtygget møl. Men det er dessverre ikke nytt at NRK ikke skjønner hvorfor man generelt bør være forsiktig med å gi taletid til propagandister.

