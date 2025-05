Gir ikke opp Ullevål sykehus: – Det er alltid et håp

---

NYHETSINTERVJUET: Lene Sundfær Haug

Født 1968

Utdanning innen journalistikk, statsvitenskap og politisk kommunikasjon.

Tidligere reiselivsgründer, journalist, redaktør og partigründer, nå konsulent og leder for foreningen Redd Ullevål sykehus.

Redd Ullevål sykehus stiller liste til årets stortingsvalg i Oslo, der Haug er toppkandidat

Tirsdag 27. mai skal Stortinget votere over et forslag om å stanse nedleggelsen av Ullevål sykehus. Det ligger an til et flertall mot.

Redd Ullevål sykehus har også gått til søksmål mot staten. De mener at behandlingen av sykehusutbyggingen i Oslo ikke har fulgt EUs plandirektiv, noe som er i strid med EØS-avtalen.

– «Kampen er over», sa Frps Bård Hoksrud til NTB og erklærte at partiet ville stemme mot å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus i Stortinget. Men er kampen over for Redd Ullevål sykehus?

– Ja, det var jo den godeste Hoksrud som sa at «kampen er over». Men han bestemmer jo ikke om vår kamp er over. Det gjør han ikke.

– Og samme dag som helse- og omsorgskomiteen i Stortinget denne uka innstilte på nei til forslaget om å stanse nedleggelsen, så sto dere igjen utenfor Stortinget og demonstrerte?

– Jeg vet ikke hvor mange det var, men det var et par hundre faktisk på plassen, så jeg synes det var kjempebra.

– Jeg har jo sett dere i bybildet mange ganger med «Redd Ullevål sykehus»-plakater. Så det er altså ikke Bård Hoksrud som bestemmer om dere skal slutte med det?

– Nei, det kan han ikke. Han var forresten hos oss senest i januar i år. Han satt ved siden av Ola Elvestuen (V) på et åpent folkemøte som vi hadde. Jeg intervjuet begge, og da spurte jeg: «Kan vi stole på at dere støtter denne saken?» Det lovte de dyrt og hellig. Elvestuen var jo oppe på scenen da vi demonstrerte utenfor Stortinget, jeg minte ham på akkurat det. Han skjønner jo heller ikke at det liksom skal være noe som er endret fra januar til nå, og hvorfor Frp plutselig har endret standpunkt nå. Med en gang Sp gikk ut av regjeringen oppsto muligheter for et flertall på Stortinget. Jeg vet ikke hvorfor Frp ikke ville bruke den muligheten, og vi ble veldig skuffet over det. Vi ble også veldig skuffet over Trygve Slagsvold Vedum på Hurdal i 2021.

– Ja, for Ullevål ble jo forhandlet bort på Hurdal da Ap og Sp gikk i regjering sammen?

– Ja, og jeg meldte meg inn i Sp før valget i 2021, for jeg trodde på Sp som lovte å redde Ullevål sykehus. Det var jo masse folk i Oslo som stemte Sp fordi de trodde på Vedum. Men så ble Ullevål det store tapet for Sp i forhandlingene. Jonas Gahr Støre, Vedum og jeg var i Dagsnytt 18 den dagen Hurdalsplattformen ble avtalt. Det ble jeg litt lei meg for, for før det var ikke media så interesserte. Jeg tenkte: «Nå som dere tenker at er saken tapt, da vil dere snakke med meg». Vi var rasende, vi var samlet på Ullevål, tillitsvalgte og aksjonister mens vi ventet, mange med et stort håp. Da erklæringen kom fikk vi sjokk, mange gråt. Jeg både gråt og jeg var rasende. Alle mediene ville snakke med meg. Det føltes litt bittert, som om de ville se meg gråte, men jeg stilte opp for å si at vi ikke kom til å gi opp. Og med en gang Sp gikk ut av regjering, så var Sps Kjersti Toppe på ballen og sa at nå skal vi stoppe det, «nå skal vi sette på nødbremsene på dette prosjektet». «Det var det verste tapet vi hadde i Hurdal», sa hun. Hun er jo en som kan denne saken og en av de som skrev forslaget som nå ligger i Stortinget.

– Så dere har på ingen måte tenkt å gi opp?

– Nei, absolutt ikke!

– «Utbyggingen av nytt sykehus har kommet så langt at det er for sent. På et tidspunkt må man si at man setter strek», sa den samme Bård Hoksrud. Gjør det ikke inntrykk på dere at prosjektet tross alt har kommet så langt?

– Nei, jeg kan denne saken bedre enn de fleste, og de argumentene er ikke gode. De har startet, men planene er så dårlige, at det er en fordel å få stoppet dem jo før jo heller, og heller senere enn aldri. Det at det er brukt noen penger på dette, er ikke en god grunn til å fortsette. Jeg synes det er veldig rart når Hoksrud sier at «det er dyre og dårlige løsninger, men de har kommet så langt, la oss fullføre det». Det kan man jo ikke gjøre. Dette går utover de andre sykehusene i Helse Sør-Øst, ja, det er hele Oslo universitetssykehus (OUS) som står på spill. De ødelegger jo Rikshospitalet også, de legger ned Gaustad sykehus, de ødelegger økonomien i hele OUS. Det er allerede fullstendig kaos der oppe, og det kommer bare til å bli verre. Ambulanser, anleggsbiler, ansatte, pasienter og så videre, som skal prøve å komme seg til og fra sykehuset, det er helt håpløst. Det er bare ikke plass nok der.

– Et annet tegn på at dere ikke har tenkt å gi opp, er at dere stiller liste på Stortinget, for å kjempe videre for Ullevål der – hvis dere får tatt noen mandater i Oslo. Men dere har også saksøkt staten?

– Ja, vi har en rettssak på gang mot staten, hvor vi har regjeringsadvokaten som motpart. Vi mener at hele reguleringsplanen for både Nye Rikshospitalet og Aker er i strid med EØS-avtalen. Det har tatt sin tid og kostet veldig mye penger. Men i fjor fikk vi høyesterettskjennelse på at den rettssaken skal føres. Vi har også fått en kjennelse fra Tingretten på at de spørsmålene skal opp i EFTA-domstolen. Vi er ganske sikre på resultatet i EFTA-domstolen: At det brudd med EUs plandirektiv, noe som ESA ikke er noe fornøyd med. De har allerede åpnet en sak mot Norge for brudd på plandirektivet. Så vi er temmelig sikre på at vi skal, når rettens litt langsomme kvern har malt seg ferdig, så kommer vi til å vinne. Og det tenker jeg kan skje i løpet av fem til åtte måneder. Og hvis da de reguleringsplanene blir kjent ugyldig, så må de stoppe. Og egen liste er vi nødt til å stille, vi kan ikke stole på at noen av partiene ikke vil gi seg i forhandlinger med Høyre eller Ap eller av andre grunner. Oslo-folk som mener Ullevål-saken er en viktigste saken i dette valget må ha noen å stemme på som de vet de kan stole på. Mange er utrolig glade for at vi stiller, og når vi er på stand kommer folk for å takke oss og tar med seg flyers for å hjelpe oss.

– Men i sin tid, hva var det som tente den første gnisten hos deg, som gjorde at du ville engasjere deg så sterkt i denne saken? For du har brukt mange år av livet ditt på dette her?

– Ja, jeg har det, og det begynte jo litt forsiktig. Jeg er jo ikke helsepersonell, men jeg har vært interessert i helsepolitikk i veldig mange år. Jeg har hatt en lang politisk reise, først i Høyre, og så var jeg med på å stifte Helsepartiet i sin tid, og det var nok egentlig da at jeg tenkte at den store Oslo-saken vår, det skal være i Ullevål sykehus. Og så tenkte jeg: «Nei, det holder ikke med Helsepartiet, vi må lage en folkeaksjon og få med tverrpolitisk deltakelse hvis vi skal stoppe dette her». Jeg kan ikke si når jeg våkna, jeg bare visste at å legge ned Ullevål, det er det siste vi trenger for å redde helsevesenet vårt som vi alle er avhengig av. Jeg har også vært pårørende til en far som fikk hjerneslag i ganske ung alder, som fikk dårlig hjelp. Jeg tror nok det er mye på grunn av han at jeg har sett hvor viktig helsepolitikken er, og sett at det er mange ting jeg vil at vi skal gjøre annerledes. Jeg tror at min innsats kan bety en forskjell, så jeg må bare fortsette. Det folkelige engasjementet er jo også veldig inspirerende. Vi jobber på vegne av så mange.

– Hvem er det som støtter dere?

– I alle fall ikke Jonas Gahr Støre og Erna Solberg! Men vi føler jo at vi har Oslos befolkning i ryggen. Og så jobber vi sammen med en rekke andre sykehusaksjoner, dette handler jo om alle Oslo-sykehusene våre. Så vi er en bred allianse av folk, pasientorganisasjoner og alle fagforeningene som er representert ved OUS. Samtlige har vært imot planene om å legge ned Ullevål sykehus helt siden starten. Vi har hatt masse felles arrangementer med LO i Oslo, Oslo legeforening og flere, egentlig den samlede fagbevegelsen i Oslo. Det har vært en av styrkene i denne saken, at folkeaksjoner, fagbevegelser og pasientforeninger står sammen.

– Og så tenker du kanskje at det er et lite håp om at de likevel stemmer for det forslaget i Stortinget 27 mai?

– Ja, Frp har jo snudd i saken to ganger, så kanskje de snur igjen i siste liten, og stemmer for det de egentlig mener? Det er alltid et håp!

