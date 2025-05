Republikanere til angrep på Trumps «store, vakre lov»

Torsdag gikk Donald Trumps omfattende lovforslag, kjent som «One Big Beautiful Bill», gjennom i Representantenes hus med knappest mulig margin: 215 mot 214 stemmer. Pakken innebærer store skatte- og helsekutt, og legger opp til å redusere det sosiale sikkerhetsnettet for å betale for at Trumps skattekutt i 2017 for de rikeste forlenges i ti år, skriver NTB.

Rand Paul: – Ikke bra for konservative

Nå må det kontroversielle lovforslaget få flertall også i Senatet dersom det skal kunne settes ut i livet. Men forslaget møter solid motbør fra flere republikanere.

– Vi har aldri, noensinne stemt for å heve gjeldstaket så mye. Det vil være en historisk økning. Jeg synes ikke det er bra for konservative å ha det på papiret at de støtter en økning i gjeldstaket på 4 eller 5 billioner dollar, sier den republikanske senatoren Rand Paul, ifølge The Hill.

Han legger til at underskuddene vil bli på 2 billioner (2.000 milliarder) amerikanske dollar de neste to årene, og at dette ikke er konservativ politikk han kan støtte.

Senate Trump OPM Den republikanske senatoren Rand Paul fra delstaten Kentucky ønsker ikke å stemme for Trumps lovforslag i sin nåværende form. (Mark Schiefelbein/AP/NTB/AP)

Paul er ikke den eneste republikanske senatoren som går hardt ut mot lovforslaget.

– Målet med dette budsjettforslaget burde være å redusere underskuddet, ikke øke det. Men vi øker det. For meg er det helt uaktuelt, sier senator Ron Johnson.

Johnson utelukker at han vil la seg presse av Trump til å stemme for det 1.116 sider lange lovforslaget slik det foreligger nå.

Wisconsin-senator Ron Johnson ønsker heller ikke å støtte partifelle Donald Trumps lovforslag. (Andrew Caballero-Reynolds/AFP/NTB/AFP)

Jeffries: – Mennesker vil dø

Ifølge Kongressens uavhengige budsjettkontor (CBO) vil pakken føre til økte inntekter for de rikeste 10 prosent av amerikanerne, mens de fattigste 10 millioner amerikanere blir fattigere på grunn av store kutt i helsetjenester og matvarehjelp. 8,6 millioner amerikanere vil miste helsedekning som følge av pakken, ifølge CBO, skriver NTB.

Minoritetsleder Hakeem Jeffries for Demokratene i Representantenes hus mener lovforslaget vil få svært alvorlige konsekvenser for mennesker som trenger helsehjelp.

– Barn kommer til å bli rammet. Kvinner kommer til å bli rammet. Eldre amerikanere som er avhengige av Medicaid for sykehjem og hjemmetjenester kommer til å bli rammet, sier han, ifølge BBC.

Medicaid er et statlig helseprogram i USA som gir helsehjelp til lavinntektsfamilier, eldre, funksjonshemmede og andre sårbare grupper.

Personer med funksjonsnedsettelser som er avhengige av Medicaid for å overleve vil bli rammet, og sykehus i flere distrikter vil bli lagt ned, hevder Jeffries.

– Mennesker vil dø, slår han fast.

House Democrats Demokratenes minoritetsleder i Representantenes hus Hakeem Jeffries mener mennesker vil dø som følge av loven, hvis den blir vedtatt. (Kevin Wolf/AP/NTB/AP)

