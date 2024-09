Livsviktig seier Rekdal og AaFK – Start snudde mot Stabæk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Seieren gjorde at AaFK igjen klatret over nedrykksstreken. De har ett poeng ned til Start på kvalifiseringsplassen med sju serierunder igjen å spille.

Kampen på Gjemselund fikk to tomålsscorere. Svensken Marcus Rafferty gjorde mål nummer to og tre i 1. divisjon på de seks kampene har spilt. Den danske nysigneringen Paul Ngongo scoret også to mål. Det siste ble satt inn av Sander Kilen. Leiesoldat Oscar Kapskarmo scoret KILs mål.

Serieleder Vålerenga måtte også avgi poeng etter ni strake seirer. Jones El-Abdellaoui ga Vålerenga ledelsen 1-0 borte i toppkampen mot Bryne etter 62 minutters spill, men det tok bare fire minutter før 1. divisjons toppscorer Sanel Bojadzic utlignet til 1-1. Det ble også resultatet.

Vålerenga er ni poeng foran serietoer Bryne, som med ett poeng økte forspranget til Moss på 3.-plass til fire poeng.

Moss tapte nemlig 0-1 borte for Ranheim. John Hou Sæter ble matchvinner i Trondheim. Sæter står i likhet med Bojadzic med 13 scoringer etter 23 serierunder.

Tabelljumbo Sandnes Ulf tok sin første seier siden 10. august med 1-0 hjemme mot Sogndal.

Øvrige resultater: Levanger – Raufoss 0-1, Stabæk – Start 2-3 og Åsane – Mjøndalen 5-0. Start og Mjøndalen er under nedrykksstreken sammen med Sandnes Ulf.

Les også: Vålerengas seiersrekke stoppet av Bryne (+)

Les også: Vålerenga-børsen: El-Abdellaouis suksessoppskrift (+)