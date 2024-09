Slik blir presidentkampen i IOC: Anonym avstemning, debattnekt og reklameforbud

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mandag denne uken offentliggjorde OL-toppene navnene på de sju kandidatene som ønsker å bli Thomas Bachs etterfølger som IOC-president. Valget finner sted i Hellas i mars neste år.

Fram til da skal den internasjonale friidrettspresidenten Sebastian Coe og de øvrige kandidatene drive det som må kunne betegnes som en svært diskret og uvanlig form for valgkamp.

Det er de øvrige av IOCs 111 medlemmer som til sjuende og sist skal stemme fram den nye presidenten, men hvor vinden blåser, blir neppe kjent i forkant. Det er nemlig strengt forbudt å flagge hvem man støtter.

«For å respektere anonymiteten i stemmegivningen og de andre IOC-medlemmene, skal IOC-medlemmer ikke gi noen offentlig erklæring om støtte til en av kandidatene eller uttrykke en intensjon om å stemme på en av kandidatene», heter det i regelverket.

Nei til reklame og debatter

Det legges også tøffe begrensninger på hva de sju presidentkandidatene kan foreta seg i tiden som kommer for å fremme eget kandidatur. Ifølge IOC skal valgkampen gjennomføres med det som beskrives som «verdighet og måtehold».

Dette er noen av begrensningene kandidatene må forholde seg til:

* Fremme av eget kandidatur skal ikke bestå i noen form for reklame i medier

* Kandidatene kan ikke delta i noen offentlige debatter med hverandre, uavhengig av hvem som er arrangør

* Det kan ikke arrangeres folkemøter eller samlinger av noe slag for å fremme et aktuelt kandidatur

* Eventuell bruk av et kommunikasjonsbyrå skal begrenses til å utarbeide programerklæringen som presenterer kandidatens vyer

* Kandidatene skal begrense antall personlige reiser knyttet til valgkampen, for å unngå for store utgifter

Erklæring undersøkes

De sju kandidatene skal framover utarbeide sine programerklæringer. I reglene heter det blant annet at erklæringen ikke kan referere til noen annen kandidat eller «inkludere noen form for sammenligning» med andre kandidater.

For å forhindre det som omtales som «utilsiktede brudd på disse bestemmelsene», skal en kopi av det endelige utkastet sendes til IOCs etikksjef Ban Ki-moon. Sørkoreaneren er tidligere generalsekretær i FN.

I januar skal disse erklæringene presenteres for IOC-medlemmene under et lukket møte i Lausanne, før Bach-arvtakeren så blir utpekt gjennom en anonym avstemning i mars.

Ved siden av friidrettstoppen Sebastian Coe består listen over presidentkandidater av Juan Antonio Samaranch Jr., Feisal al Hussein, David Lappartient, Kirsty Coventry, Johan Eliasch og Morinari Watanabe er resten av kandidatene.

Lappartient er i øyeblikket president i Det internasjonale sykkelforbundet (UCI), mens Eliasch leder Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS). Juan Antonio Samaranch er visepresident i IOC.

Den tidligere svømmestjernen Kirsty Coventry fra Zimbabwe kan bli IOCs første kvinnelige president noen gang og også den første fra Afrika. Så langt har ni menn hatt vervet, blant dem Juan Antonio Samaranch senior.

Medlemsstatus og aldersgrense

Flere av kandidatene, én av dem Sebastian Coe, kan for øvrig stå overfor juridiske hinder i presidentkampen.

IOC presiserte tidligere denne uken at det er et ufravikelig krav at den nye presidenten har status som IOC-medlem på det tidspunktet vedkommende velges og gjennom hele perioden han eller hun sitter som president.

Coe er IOC-medlem i kraft av å være friidrettens øverste sjef, men må gi seg i den jobben i 2027 som følge av at han har sittet makslengden på tolv år. Da mister han i utgangspunktet også statusen som medlem av IOC.

I tillegg opererer Den internasjonale olympiske komité med en aldersgrense på 70 år for sine medlemmer. Det gjelder også presidenten. Det kan riktignok søkes om unntak for en ny fireårsperiode ved passerte 70 år.

IOC-presidenten velges i utgangspunktet for åtte år, hvilket betyr at både Coe (67) og Samaranch (64) vil være passert 70 år før denne perioden utløper dersom de velges i mars neste år. Coe har også passert 74. Det er heller ikke gitt at de får unntak etter fylte 70.

