IOC-regler: Sebastian Coe kan få problemer med å bli Bach-arvtaker

Det er nyhetsbyrået AP som melder dette etter å ha fått tilgang på et brev som tidligere denne uken ble sendt ut av etikkutvalget i Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Skrivet inneholder presiseringer som kan få betydning når den neste IOC-presidenten skal utpekes om få måneder. Allerede kommende søndag utløper fristen for å melde seg som kandidat.

AP skriver at det to sider lange brevet, som er sendt ut til komiteens i alt 111 medlemmer, inneholder presiseringer av IOCs komplekse valgregler.

Nyhetsbyrået tolker formuleringene slik at de kan gjøre det vanskelig for Sebastian Coe å stille som kandidat når Bachs arvtaker skal utpekes i mars neste år.

I brevet heter det at kandidaten som velges som president, må være IOC-medlem både når vedkommende velges og gjennom hele åtteårsperioden han eller hun velges for.

Maksgrense

67 år gamle Coe er i dag president i Det internasjonale friidrettsforbundet (WA). Det er den posisjonen som gir ham en automatisk plass som IOC-medlem.

I 2027 må han forlate vervet siden han da har sittet de tolv årene som er maksgrensen. Med det oppfyller han ikke lenger kravet om å være IOC-medlem.

IOCs nåværende visepresident Juan Antonio Samaranch jr. er også pekt på som en aktuell presidentkandidat. Han fyller 65 år i november og kan også få trøbbel med sitt kandidatur. Det er satt en aldersgrense på 70 år for IOC-medlemmer.

Medlemmer kan riktignok velges for ytterligere fire år det året de fyller 70. Det forutsetter at det godkjennes av IOC-styret og kongressen. Et slikt unntak kan bare gis til maksimalt fire personer av gangen.

Her er kandidatene

Det olympiske charteret, der valgprosedyrene er nedfelt, gjør ifølge brevet «ingen unntak for presidenten, som er IOC-medlem under de samme betingelsene som alle de andre medlemmene».

Brevet, som er datert 9. september, er undertegnet av FNs tidligere generalsekretær Ban Ki-moon. Han leder IOCs etikkutvalg.

Sebastian Coe er av mange ansett for å være den best kvalifiserte kandidaten til å ta IOC inn i framtiden. Den dobbelte OL-mesteren på 1500 meter ledet blant annet organisasjonskomiteen som avholdt OL i London i 2012.

Zimbabwes idrettsminister Kirsty Coventry og den internasjonale sykkelpresidenten David Lappartient er også trukket fram av flere som aktuelle navn. Sittende IOC-president Bach har blant annet gitt Lappartient jobben med å føre tilsyn med et langsiktig prosjekt og samarbeid med Saudi-Arabia.

Andre presidentkandidater kan være IOC-visepresident Nicole Hoevertsz fra Aruba og prins Feisal al Hussein av Jordan. Sistnevnte vil i så fall bli den første presidenten i IOCs 130-årige historie fra Asia eller Afrika.

President nummer ti

Som friidrettspresident har Sebastian Coe ikke alltid ligget på IOCs linje i idrettspolitiske spørsmål. Briten har tatt et klart standpunkt i debatten knyttet til Russlands statsstøttede dopingprogram og invasjonen av Ukraina.

Russiske utøvere har vært og er utestengt fra internasjonal friidrett som følge av det siste. IOC har inntatt en mer forsonende holdning.

Coes forbund valgte i tillegg å dele ut 50.000 dollar i pengepremier til gullmedaljevinnerne under sommerens Paris-OL. Det er heller ikke i tråd med IOCs policy.

Ifølge AP skal det nevnte brevet også antyde at det kan ligge en interessekonflikt i å inneha presidentroller både i IOC og et internasjonalt særforbund. Denne konflikten kan løses, heter det i brevet, ved å ha en avstemning etter IOC-presidentvalget «om en endring av medlemsstatus».

IOC har hatt ni presidenter i sin 130 år lange historie. Alle har vært menn og ingen har vært fra Afrika, Asia eller Latin-Amerika.

