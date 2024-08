Sebastian Coe vurderer å stille i presidentvalget i IOC: – Min erfaring bidrar positivt

Uttalelsen fra Coe kommer etter at Bach kunngjorde at han er ferdig som IOC-leder etter valget i mars 2025.

– Nye tider gir plass for nye ledere, sa Bach fra talerstolen på lørdagens IOC-møte i den franske hovedstaden.

Coe, som er valgt inn som president i Det internasjonale friidrettsforbundet fram til 2027, sier at han vil tenke på å melde seg på i kampen om en av de gjeveste rollene i idretten.

– Jeg har alltid sagt at om muligheten byr seg, vil jeg vurdere det sterkt. Nå er muligheten her, og jeg skal tenke hardt på det, sa Coe til reportere søndag.

Han er klar på at han vil passe som Bachs etterfølger.

Statsminister Jonas Gahr Støre, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit i samtale med Sebastian Coe på Stade de France. (Beate Oma Dahle/NTB)

– Jeg har vært involvert i den olympiske bevegelsen hele livet. Jeg har vært med på søknadsprosesser, og i tillegg har jeg hatt det privilegium å delta i to selv. Jeg tror at min erfaring vil bidra positivt i presidentrollen.

Coe har fått skryt for hvordan han har håndtert konflikten med russiske og belarusiske utøvere etter Russlands invasjon i Ukraina. Coe mener idretten står overfor flere utfordringer.

– Vi vet at OL fundamentalt handler om idrett, men jeg har sett den siste tiden at idretten på en måte har falt litt bakover på agendaen. Mitt syn er at idretten i de kommende årene må løfte seg, for vi har noen utfordringer akkurat nå, sier Coe.

