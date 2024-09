Sju kandidater vil bli IOC-president – FIS-sjef Johan Eliasch på listen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

IOC publiserte søkerlisten på sine nettsider mandag. Der var som ventet Coe med. Han har fra før uttalt at han ønsket å stille i valget neste år, men han kan få problemer med å bli Bach-erstatter.

67 år gamle Coe er i dag president i Det internasjonale friidrettsforbundet (WA). Det er den posisjonen som gir ham en automatisk plass som IOC-medlem.

I 2027 må han forlate vervet siden han da har sittet de tolv årene som er maksgrensen. Med det oppfyller han ikke lenger kravet om å være IOC-medlem. Det er samtidig satt en aldersgrense på 70 år.

Eliasch, som har vært president i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) siden 2021, har også meldt seg.

Bach uttalte i august at han ville gå av som IOC-president neste år. Da har han sittet i tolv år, som er maksgrensen. Flere har bedt om at den grensen utvides for å gi Bach ytterligere år i rollen, men det er ikke vedtatt.

Juan Antonio Samaranch, Feisal al Hussein, David Lappartient, Kirsty Coventry og Morinari Watanabe er resten av kandidatene.