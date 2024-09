Supportere jobber på spreng for VAR-avvikling – varsler et ras av ekstraordinære årsmøter

For at det skal skje, må en rekke ting falle på plass. Og det haster, ifølge sentrale skikkelser i det norske supportermiljøet.

– Jo lenger det går, jo vanskeligere vil det bli å avskaffe VAR. Det er bare naturlig. Så nå må vi jobbe på, for forbundet har sagt at det skal opp på fotballtinget til våren. Derfor haster det å få klarert det (for eller imot) hos klubbene, sier styreleder Roar Åkerlund i Vikinghordene til NTB.

Han er én av i alt tolv representanter fra fire supporterklubber i norsk toppfotball som sist helg var samlet til kurs i regi av Norsk Supporterallianse (NSA) i Oslo. Kursholder er Tony Ernst, en pioner fra det svenske supportermiljøet som har bidratt blant annet til at man har beholdt medlemsstyrte klubber og sagt nei til VAR i svensk fotball.

– VAR-saken er viktig i Norge akkurat nå. Så det handler om det også, men vi skal gå gjennom alt som har med foreningsdemokrati, medlemsorganisering og slikt å gjøre, og hvorfor det er viktig, sier Ernst, som nå jobber opp mot Uefa i den europeiske supporterunionen FSE.

Nye årsmøter

På kort sikt er det viktigste for de norske supporterne å stoppe VAR i Eliteserien. Anders Kjellevold er styreleder i NSA og forteller i grove trekk hva de ønsker å få til utover høsten.

– For at vi skal vinne fram med vårt standpunkt, er det nødvendig at det finner sted ekstraordinære årsmøter i de klubbene som enten har hatt nøytrale standpunkter til eller vært for VAR. Det betyr ikke alle, men vi trenger et flertall. Per dags dato er det ti klubber som er imot VAR, og det betyr at vi logisk sett trenger sju til, men jo flere jo bedre.

– Dette er en prosess i hver klubb, så det må være noen i hver klubb som krever ekstraordinært årsmøte. Og regelen er at man må samle inn minst 50 underskrifter som krever dette, fortsetter Kjellevold overfor NTB.

Årsaken til at det haster, er at flertallet må sikres før eiermøtet i Norsk Toppfotball (NTF) 22. januar. NTF er interesseorganisasjonen til de 32 toppklubbene på herresiden i norsk fotball.

Dersom et flertall av disse klubbene er imot VAR, er NTF nødt til å endre sitt standpunkt i saken, forklarer NSA-lederen.

Les også: Dette er sommerens overganger på de fire øverste nivåene i Oslofotballen (+)

– Ingen automatikk

Et NTF-standpunkt imot VAR vil veie inn når styret i Norges Fotballforbund skal utarbeide sin innstilling til fotballtinget 1. og 2. mars. Det er fra før klart at videodømming blir et tema på tinget.

Nøkkelen for VAR-motstanderne blir en innstilling på avvikling av VAR. Grunnen til det er at mange av breddeklubbene på tinget trolig vil stemme i tråd med forbundsstyrets innstilling. På forbundstinget i 2024 var det 169 stemmeberettigede delegater.

Samtidig sier NFF at det ikke er automatikk i at forbundsstyret går inn for det samme som toppklubbene. Et standpunkt imot VAR fra NTF vil imidlertid være «et sterkt signal».

«Dersom NTF går inn for å avvikle VAR, vil det være et sterkt signal til forbundsstyret som vil være et tungtveiende moment i forbundsstyrets vurdering av hva man skal innstille på til forbundstinget. Jo større flertallet er, jo sterkere vil signalet være», skriver NFF.

Les kommentar: VAR er kommet for å bli, hevdes det. Det er langt fra sikkert (+)

Stort løft hos Viking

Et flertall av toppklubbene hadde VAR-saken oppe til behandling på sine årsmøter i vår. En trend var at klubbene med flest stemmeberettigede medlemmer – Rosenborg, Vålerenga, Brann, Bodø/Glimt og Lillestrøm – stemte for å fjerne VAR.

Senere har mange fra andre supporterklubber jobbet på spreng for å rekruttere flere medlemmer i håp om å få snudd vedtakene i sine klubber. Som i Viking, der VAR fikk støtte av 29 mot 4 stemmer.

– Antallet passive medlemmer har økt fra 13 til rett under 170 nå. Og forhåpentlig blir det enda flere når det nærmer seg årsmøte, sier Åkerlund og legger til:

– I Stavanger er vi tydelige på at medlemsdemokrati er viktig. Så vi oppfordrer folk til å melde seg inn selv om de ønsker å beholde VAR. Det er demokratiet som skal avgjøre, ikke VAR-motstanderne.

Johansen-rapport i november

I mellomtiden venter også Fotball-Norge på rapporten fra NFFs såkalte Arbeidsgruppe VAR, et utvalg ledet av tidligere Oslo-byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Utvalgets rapport er varslet 18. november.

VAR ble besluttet innført i Eliteserien i november 2021, og det har vært i bruk fra og med 2023-sesongen. Norsk Toppfotball er i utgangspunktet for VAR og mener det kan få uheldige konsekvenser å snu i stedet for å fortsette å utvikle produktet.

– Vi mener fortsatt at VAR er en god løsning som gir mer fair play, færre skader og riktigere avgjørelser. Og vi ser også at det tar kortere tid nå for VAR-rommet og dommere å gjøre vurderinger, sa styreleder Cato Haug i NTF til NTB i sommer.

Han ønsket samtidig NSA-initiativet om kurse supporterne velkommen.

– Vi må akseptere at det er ulike syn, og at deler av supportermiljøet har det synet. Og at de skolerer seg for å levere gode saksunderlag, det er jo aldri feil, sa Haug.

Les kommentar: Krangelen om VAR når stadig nye høyder – kampen alle taper (+)