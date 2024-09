Dette er sommerens overganger på de fire øverste nivåene i Oslofotballen

Oslolagene har forsterket seg foran det som blir en spennende høst der flere kjemper om opprykk og andre kjemper for å bli værende i sin egen divisjon. Hvem har forsterket seg med hvilke spillere? Hvem har mistet flest? Alt dette og mer får du svar på i denne oversikten over spillere ut og inn på de fire øverste nivåene i Oslo-fotballen etter at overgangsvinduet stengte.

Eliteserien:

KFUM Oslo

Inn: Adama Diomande (Toronto FC), Dadi Dadou Gaye (Tromsø, lån).

Ut: Niclas Semmen (Mjøndalen, lån), Mohammed Abbas (Strømmen, lån), Adnan Hadzic (Raufoss, lån), Kristoffer Lassen Harrison (Moss, lån). I tillegg ble Petter Nosa Dahl solgt fra Bodø/Glimt til Mechelen, og lånet hans til KFUM Oslo ble følgelig terminert.

På Ekeberg forventet de ikke stor aktivitet før overgangsvinduet, og endte opp med med en gammel kjenning inn på lån i Dadi Gaye og en ny kjenning i Adama Diomande som kjenner store deler av laget.

Og plutselig var Adama Diomande tilbake i norsk Eliteserie, nå som KFUM-spiller. (Amanda Pedersen Giske /NTB)

Obosligaen:

Vålerenga

Inn: Carl Lange (Vendsyssel), Muamer Brajanac (Randers), Sebastian Jarl (Kristiansund), Brice Ambina (lån gjort permanent fra Cape Town FC), Eneo Bitri (Cracovia, tilbake fra lån).

Ut: Daniel Håkans (Lech Poznan), Martin Kreuzriegler (Grazer AK), Adrian Kurd Rønning (Kristiansund), Max Bjurström (Kjelsås), Eneo Bitri (Eto FC Györ), Mohamed Ofkir (HamKam, lån), Magnus Stær-Jensen (Strømmen, lån).

På Valle har Vålerenga jobbet med å sette sammen stallen døgnet rundt siden Petter Myhre ankom Intility, som gjorde at de fleste av signeringene allerede var klare før overgangsvinduet åpnet. I tillegg kom Sebastian Jarl inn fra Kristiansund, og det gjør at man er fornøyd med sommerens vindu i VIF.

– Jeg synes alle de nye har bidratt veldig bra. Det å få inn Sebastian (Jarl) har vært et løft for oss bakerst, og Carl (Lange) har kommet inn med en fotballforståelse og noe relasjonelt som vi har manglet. Vi har mange hardtarbeidende spillere med andre ferdigheter, men han besitter ferdigheter vi har mangla og har sett etter. Sammen med Muamer Brajanc som utfordrer de vi hadde på topp, har de alle glidd rett inn. De er gode signeringer, men også gode gutter som passer veldig godt inn i den garderoben vi ønsker å bygge, forteller Myhre.

Carl Lange har blitt en umiddelbar suksess på Valle, banker her inn 2-1 for VIF mot Lyn med sitt første mål i Vålerenga-drakta. (Annika Byrde/NTB)

Lyn:

Inn: Eron Isufi (Fredrikstad), Mame Alassane Niang (Diambars-akademiet), Massire Sylla (Pau FC), Ole Breistøl.

Ut: Ibba Laajab (Grei), Tobias Myhre (Ull/Kisa, lån).

– Vi er veldig godt fornøyd med vinduet. Vi planlegger for neste år, og har fått inn noen spennende og eksotiske signeringer som blir spennende å følge, oppsummerer sportssjef Glenn Hartmann til Dagsavisen.

Lyn hentet inn den senegalesiske duoen Mame Alassane Niang (bildet) og Massine Sylla på overgangsvinduets siste dag. (Lyn)

PostNord-ligaen

Skeid:

Inn: Gustav Severinsen (Athletic FC Eskilstuna), Haider Altai (Grorud), Christopher Kjensteberg (Lillestrøm, lån), Jarl Magnus Ernstsen Knutsen (Stjørdals-Blink), Filip Stensland (Fredrikstad), Jesper Fiksdal (Viking), Julian Ward Ådlandsvik (KFUM Oslo), Benjamin Hristov (Skeid 2).

Ut: Mads Aaserud (Sotra), Keivan Ghaedamini (Egersund), Andreas Stensrud (studier).

– Vi er godt fornøyd med vinduet. Vi har erstattet de som gikk ut, og samtidig styrket oss i flere posisjoner. Vi føler oss godt rustet for høsten, sier daglig leder Daniel Holmeide Strand.

Filip Stensland jubler for scoring i hjemmedebuten mot Gjøvik-Lyn (Vidar Ruud)

Kjelsås:

Inn: Max Bjurström (Vålerenga), Sebastian Remme Berge (Eidsvold Turn), Henning Tønsberg Andresen (Skeid), Alexander Bømark Hanssen (KFUM Oslo).

Ut: Olav Øby (Sandnes Ulf), Nikolai Knezevic (Nybergsund), Jesse Boateng-Gyamfi (Frigg, lån), Arman Nouri (Ullern, lån).

– Det har vært et litt vanskelig vindu for oss, med en litt uavklart skadesituasjon på noen spillere. På veldig kort sikt har vi vært litt for tynne, for innspurten har vi tro på at det skal bli bra. Jeg er veldig fornøyd med de spillerne vi har fått inn, sier Kjelsås-trener Eivind Kampen.

Olav Øby forlot Kjelsås midtveis i sesongen, for en usannsynlig redningsaksjon i Sandnes Ulf. (Haakon Thon)

Grorud:

Inn: William Alexander Silfver-Ramage (Hellas Verona), Simen Hammershaug (Ull/Kisa), Filip Heggdal Kristoffersen (Molde, lån), Willian Pozo-Venta (KTP Kotka), Lars Martin Kvarekvål (Gamle Oslo), Nidal Loulanti (Nordstrand).

Ut: Theo Agelin (Sandefjord), Vegard Storsve (Eidsvold Turn), Haider Altay (Skeid), Tamsir Sosseh (Lørenskog, utlån), Fitim Kastrati (Lørenskog), Osama Housni (Strømmen), Herman Paulsrud (Nordstrand, lån), Karim Bata (Frigg).

– Vi er fornøyd med vinduet, og har fått gode spillere som er meget profesjonelle inn, sier trener Andreas Alrek.

Willian Pozo-Venta er blant nykommerne denne sommeren hos Grorud. (Oskar Wikestad)

Norsk Tipping-ligaen

Nordstrand:

Inn: Sander Barbosa (KFUM Oslo 2), Abdul-Basit Agouda (Strømmen), Herman Paulsrud (Grorud, lån), Simen Nygaard (Ullern), Cedric-André Stabell-Holmen (KFUM Oslo 2),

Ut: Trygve Solberg Aarstad (Bjarg), Nidal Loulanti (Grorud), Rahul Sharma (Heming), Walid Khris (Gjelleråsen), Yossef Suleman Ibrahim (Oppsal), Alan Abdulsalam Abdulgani (Christiania BK).

– Vi ønsket to offensive, to sentrale på midten og én som kunne dekke alle psosisjonene i forsvarsleddet. Det har vi fått inn, så vi må si oss veldig fornøyde. Alle er lokale unge spillere som er meget treningsvillige, og ønsker å ta steg i sin fotballkarriere. Helt i tråd med hvilke typer vi ønsker inn i Nordstrand, sier trener Markus Cham til Dagsavisen.

Nordstrand har rustet opp for en spennende høstinnspurt som kan ende med opprykk. (Even Lübeck)

Gamle Oslo:

Inn: Berkay Duman (Åskollen), Erik Eikeng (Levanger), Nicklas Raaholt (Åskollen), Henrik Bredeli (Åskollen), Ebrima Jammeh (Oppsal)

Ut: Christiaan Wielens (Heming).

– Vi er fornøyde med det vi har fått til i sommerens vindu. Vi har fått inn mer bredde, mer kvalitet og mer tilstedeværelse. Det er viktig når vi endrer treningsmengden vår gradvis, og prøver å endre treningskulturen vår, forteller Gamle Oslo-trener Adam Larsen Kwarasey til Dagsavisen.

Christiaan Wielens dro fra Gamle Oslo til Heming for å trappe ned, satse på skolegangen og bli en legende i lokalfotballen. (Pål Karstensen)

Frigg:

Inn: Karim Bata (Grorud), Jesse Boateng-Gyamfi (Kjelsås).

Ut: Peder Nomell (Sarpsborg FK), Filip Pleym Mardal (Sandane), Håkon Vold Krogh (Moss), Marius Cassidy (Moss), David Kanck (USA-studier), Chris Safari (lagt opp).

– Vi er godt fornøyd med å ha fått inn Karim og Jesse, og Håkon og Marius’ overganger heier vi på. Så skulle vi gjerne beholdt Peder, Filip, David og Safari. Det gjør at vi alt i alt er svekket etter sommerens overgangsvindu, men det gir plass og mulighet til andre spillere og egne unggutter. Sånn er livets syklus i Frigg, skriver trener Magnus Aadland til Dagsavisen.

De tidligere Frigg-spillerne Håkon Vold Krogh (t.v.) og Marius Cassidy er de to siste tilskuddene til en Moss-tropp som allerede har flust av spillere med fortid i Oslo-fotballen. (Joakim Bekkåsen / Moss)

Ullern:

Inn: Arman Nouri (Kjelsås), Almin Hrustic (Follo), Marco Cheng (Skedsmo), Isak Tønnesen (Eide), Romeo Vergnolle (Vencaise).

Ut: Thomas Støfring (Asker), Jacob Francke (Røa), Almin Hrustic.

– Vi er veldig fornøyd med det vi har fått gjort i dette overgangsvinduet, forteller Ullern-trener Alexander Bendiksen til Dagsavisen.

Tidligere Kjelsås-spiller Arman Nouri er blant Ullerns tilvekster denne sesongen (Reidar Sollie)

Oppsal:

Inn: Sebastian Schwabe (Trygg/Lade), Yossef Suleman Ibrahim (Nordstrand), Amez Mustafa (KFUM Oslo)

Ut: Yazdani Kamara (Stovner), Sarim Mohammad Tariq (Stovner), Anujan Rajendram (Strindheim), Eivind Johnsen (Åssiden), Benjamin Hristov (Skeid 2), Ebrima Jammeh (Gamle Oslo).

– Når det kommer til Anu, så er vi veldig fornøyd med å slippe spillere til høyere nivå. Sarim og Yazdani tar et steg ned, mens Evind drar til en divisjonskollega. For han fungerte det ikke i Oppsal, og Benjamin ønsket å stå fast. Det var ikke noe vi kunne tilby han, sier daglig leder Jørgen Grydeland om Oppsals overgangsvindu.

Det har ikke blitt mye å juble for hos Oppsal i det siste, og i løpet av sommeren kvittet også laget seg med flere gode spillere. Inkludert landslagsspiller Anu Rajendram (Even Lübeck)

Ready:

Inn: Fredrik Finnøy (Lørenskog), Jonathan Svelland (Vidar), Sondre Brudal (Notodden), Halvor Hornseth (Åssiden), Tobias Gram-Caspersen til Ready 2 (Fu/Vo)

Ut: Halvor Hornseth (Åssiden), Eero Nygren (studier), Mads Rime Visby (studier),

– Både Jonathan og Sondre er fine å få inn i troppen da vi har mistet Eero til studier i Trondheim, og noen av de offensive juniorspillerne vi hadde på økt har også flyttet. Med de vi har fått inn er vi nå flere på økt, og de kommer til å bidra på kampdag. Halvor er tilbake hos oss nå, etter et kort utlån før sommeren, skriver Ready og oppsummerer:

– Egentlig har det ikke vært særlig aktivitet i sommer, da troppen er relativt lik og stammen på kampdag også fortsatt er ganske lik. Vi har ikke ønsket å endre mye på en tropp som har fungert meget bra når vi har vært fulltallige så langt i år. Unntaket er da Eero og Mads som har flyttet for studier, men ellers har vi ingen som har gått til andre klubber.

Det har vært mye å juble for etter en solid sesong så langt for Ready (Even Lübeck)

Lokomotiv Oslo:

Inn: Anton Solbakken (Molde), Magnus Helland Kjølsrud (Jerv), Mads Bertelsen Sveindal (Brodd), Oliver Giskegjerde (Giske, men spilte for Aalesund i 2022 og 2023), Sondre Holmen (Verdal), Aksel Bay-Larsen (Ullern), Nickolay Fjeld (Flisa).

Ut: Ola Rognebakke (Førde), Mika Mykkeltvedt (Heming), Erik Dalstø (Baune), Sølve Dahlin Sæter (Volda), Noah Bech Hermansen (pause), Knut-Idar Skjelten Dalhus (pause), Jakob Ugland (pause).

– Flere har flyttet fra Oslo i sommer, samt at vi har flere som tar seg en pause fra fotballen. I tillegg trappet Mika Mykkeltvedt ned til spill i 4. divisjon for Heming. Inn har vi fått flere unge og treningsvillige spillere. Troppen har blitt merkbart yngre etter endringene i sommer, og vi er inne i en fin flyt med seier i de tre siste kampene, skriver administrativ og sportslig leder Arthur Garnes i Lokomotiv Oslo.

