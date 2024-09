Solbakken: – Vi kan ikke legge oss ned og dø

– Det var en kamp vi skulle vinne, men vi kan ikke legge oss ned og dø. Det er ikke sånn at alt var dårlig, sa han til norske medier i en kaotisk intervjusone på stadion i Almaty.

– Det ble en kamp som jeg forventet at det skulle bli, med spill mot ett mål i samfulle 90 minutter. Vi visste at de ville spille kontringsspill og satse på at vi skulle gjøre dumme feil, og det synes jeg vi unngikk. Og så skapte vi sjanser nok til å vinne med ett mål. Men vi burde ha skapt 3-4 store til, mange nok til å være helt sikre på å dra herfra med tre poeng.

Mens Solbakken fikk referert slakt fra hjemlige eksperter, var det høylytt applaus å høre fra naborommet der Kasakhstans landslagssjef Stanislav Tsjertsjesov møtte til pressekonferanse etter det som ble oppfattet som en stor opptur.

Fryktelige dødballer

– Jeg sa på forhånd at Kasakhstan kom til å få en, maks to sjanser, og at vi kom til å skape sju-åtte. Det ble kanskje fire-fem. Jeg sa at vi kommer til å få drøssevis av dødballer. Vi hadde 10-12 cornere og 3-4 korridorfrispark, men dødballene var fryktelige i dag, en kombinasjon av innløp og server og at de var bedre enn oss i lufta, sa Solbakken.

– De aller fleste dagene i uka scorer vi likevel et mål i en kamp vi dominerer så stort, men det blir en bitter smak når vi ikke får det til.

Uefa-statistikken viste 19-4 til Norge i avslutninger og 12-1 i hjørnespark, men mål fikk ingen av lagene.

Ikke bra nok

Solbakken så debutanten Felix Horn Myhre skyte i tverrliggeren og Erling Braut Haaland i stolpen på åpent mål.

– Vi kunne ha stått her og ha vunnet 1-0, og da hadde vi hatt en annen følelse på hjemreisen, men det ble ett poeng i stedet for tre, og det er ikke bra nok.

Han fikk spørsmål om han er rett mann til å lede landslaget videre.

– Den diskusjonen der går jeg ikke inn i. Det er bare første kamp, sa han.

