Duellen sjakken har ventet på: Carlsen og Niemann møtes ansikt til ansikt

Det skjer i en e-sportsarena i hjertet av Paris like i nærheten av Louvre-museet. Carlsen og Niemann gjør der opp om en finaleplass i Speed Chess Championship.

Med publikum i salen møtes de ansikt til ansikt fra klokken 20.00, men spillet blir ikke avgjort på et fysisk brett. Duellantene skal flytte brikkene på hver sin datamaskin.

Carlsen og Niemann har konkurrert mot hverandre siden Sinquefield Cup-skandalen i september 2022, men da utelukkende over nettet.

Når semifinalen spilles, er det 734 dager siden Carlsen med hvite brikker overraskende tapte for Niemann i St. Louis. Dagen etter trakk nordmannen seg fra prestisjeturneringen og antydet at Niemann hadde jukset.

Søksmål og verbale angrep

Senere gjorde Carlsen det klart han ikke ville spille mot Niemann igjen fordi han mistenkte ham for urent spill. Utspillet fikk Niemann til å saksøke Carlsen og personer han så på som hans sammensvorne for minst 100 millioner dollar. Det tilsvarer over 1 milliard kroner etter dagens kurs.

Søksmålet ble avvist i det amerikanske rettssystemet i juni i fjor, og to måneder senere kom partene til enighet og gikk ut med en felles uttalelse. Det satte ikke strek for konflikten.

Niemann har siden gått til flere verbale angrep på Carlsen. Den amerikanske 21-åringen gjorde det så sent som i august.

– Jeg synes han er en sprø person med vrangforestillinger som ønsker å ødelegge livet mitt, sa til Chess.com.

Carlsen har stått over partier når det har vært muligheter for fysiske møter med Niemann. Det har amerikaneren bitt seg merke i.

– Du har løpt, men nå kan du ikke gjemme deg lenger, skrev Niemann i et X-innlegg for en snau måned siden.

Magnus Carlsen under Norway Chess 2024 i Stavanger. (Carina Johansen/NTB)

Uvanlig format

Carlsen er ikke alene om å ha anklaget Niemann for juks, men de siste årene er det er ikke blitt funnet tilstrekkelig bevis. Selv har Niemann erkjent å ha jukset på Chess.com da han var 12 og 16 år.

– Hele greia er tragisk, sier TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer om det toårige bråket mellom Carlsen og Niemann.

Semifinalene i Paris består av lynsjakk og spilles på en utradisjonell måte.

– Det er et veldig uvanlig format. Istedenfor at det er et visst antall partier, er det en viss antall tid, forklarer Hammer.

Spillerne skal gjøre unna en halvannen time med fem minutters sjakk, en time med tre minutters sjakk og en halvtime med sjakk på ett minutt. Hvert trekk gir ett sekund i tilleggstid.

Den andre semifinalen er mellom Alireza Firouzja og Hikaru Nakamura. Finalen spilles søndag, mens det dagen før blir kamp om 3.-plassen.