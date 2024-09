US Open over for Ruud – møtte overmakten i amerikanske Fritz

Sifrene i kampen ble sett med Ruuds øyne 6-3, 4-6, 3-6, 2-6.

Fritz møter vinneren av kampen mellom amerikaneren Brandon Nakashima (50 i verden) og tyske Alexander Zverev (4) i neste runde. Oppgjøret dem imellom gikk i gang like etter Ruuds kamp.

Ruud må på sin side innse at det ble med fire kamper i sesongens siste Grand Slam-turnering.

I søndagens oppgjør mot sterke Fritz tok han åpningssettet, men deretter ble det mer og mer trøblete for Ruud. Mot slutten virket han periodevis en smule resignert.

God start

I det første settet fulgte de to hverandre de sju første gamene. Så fikk Ruud flere breakballer, og på det fjerde forsøket kom 5-3. Deretter servet Ruud inn et blankt game for å sikre settet.

I sett nummer to var det også svært jevnt, men Ruud måtte til slutt se egen serve bli brutt. Fritz tok settet 6-4 og skapte balanse i kampen.

Underveis strevde Ruud med at han svettet mye i den intense varmen i New York. Dråper av svette havnet på banen, som åpenbart gjorde underlaget glatt for nordmannen. Flere ganger var han ute og hentet eget håndkle, for så å tørke banen langs grunnlinjen.

I tredje sett ble vondt til verre for Ruud. Han tapte de to første gamene og havnet tidlig på etterskudd. Det tapte terreng viste seg umulig å innhente, og dermed vant Fritz settet 6-3.

Det fjerde settet begynte som det tredje med servebrudd umiddelbart for Fritz. Deretter så amerikaneren seg ikke tilbake. Ruud måtte tåle et par dobbeltfeil på ugunstige tidspunkter på veien mot 2-6-tap.

Statistikken røk

Ruud kom til søndagens møte uten å ha tapt for Fritz tidligere. Den best rangerte amerikaneren i verden (12) ble slått av Ruud i ATP-sluttspillet i 2022 og i åttedelsfinalen i Roland-Garros i mai.

Stjernene Carlos Alcaraz og Novak Djokovic er fra før slått ut av storturneringen i USA, og verdensener Jannik Sinner står igjen som den største favoritten, men turneringen er definitivt mer åpen enn den har vært tidligere.

Ruuds ville 2022-sesong ble toppet med finale i US Open og kamp mot stortalentet Alcaraz. Begge jaktet på sitt første Grand Slam-trofé, og vinneren ville også bli verdensener for første gang. Spanjolen vant kampen 3-1 i sett. Siden har Alcaraz vunnet tre nye Grand Slam-titler. Ruud venter på sin første.

