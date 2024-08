Olsen ferdig som sportssjef i Brann – blir assistenttrener i Vålerenga

Det skriver klubbene på sine nettsider. Vålerenga oppgir at han har signert en kontrakt som assistenttrener som strekker seg ut 2026.

– Jeg har hatt en fantastisk tid i Brann og Bergen, men jeg savnet å jobbe aktivt med spillere og lag. Selve trenergjerningen er noe jeg gleder meg til å ta fatt på igjen, sier Olsen til Vålerengas nettsted.

Olsen har en lag fartstid i fotballen og har tidligere trent fire aldersbestemte lag i Vålerenga, vært assistenttrener i Fredrikstad og hatt hovedansvaret for Kolbotn kvinner. I 2023 tok han over som sportssjef i Branns kvinnelag.

– Vålerenga er en klubb jeg er veldig glad i, og den har betydd mye for meg. Jeg er takknemlig for den «trenerskolen» jeg har gått i klubben og utviklet meg masse over de ni årene da jeg var her sist. Mye har forandret seg siden den gang; da hadde vi kontorer i Vallhall og spilte kamper på Ullevaal, men Vålerenga er fortsatt Vålerenga, sier Olsen.

Olsen går inn som assistent under hovedtrener Nils Lexerød. Sportssjef Steinar Pedersen er meget fornøyd med sin nye signering.

– Vi bestemte oss for å gjøre en grundig prosess, og Aleksander utkrystalliserte seg tidlig som en veldig god kandidat. Aleksander kjenner Vålerenga godt, han har en fin bakgrunn med tanke på den profilen vi ønsket å ha inn; han har vært hovedtrener, spillerutvikler og sist sportssjef, så vi er strålende fornøyde med å få inn en trener med en allsidig erfaringsbakgrunn, sier Pedersen.

Vålerenga topper toppserietabellen, mens Brann følger 17 poeng bak på 3.-plass.

