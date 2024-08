Tvedten-hattrick da VIF valset over tabelljumboen: – Trenger ikke gjøre mye for å motivere den gjengen her

– Det er mange som kan spille sammen og det gir en trygghet i laget og gjør at spillerne kan utfolde seg. Da får du spill og prestasjoner som i dag, sier VIF-trener Nils Lexerud til Dagsavisen

Med 18 kamper spilt har Vålerenga 48 poeng og har vunnet alle kamper bortsett fra to, med tap mot byrivalen Lyn og Brann.

Arna Bjørnar på sin side befinner seg nederst på tabellen og har ikke vunnet en eneste kamp hittil i sesongen. Åsane som ligger over de, har etter dagens 0-0-kamp mot Stabæk en tre poengs luke ned til Arna Bjørnar. I kampen for tilværelsen i Toppserien, fikk laget fra Bergen lite hjelp fra serielederne denne solfylte ettermiddagen i Oslo.

En storfornøyd Lexerud er ovenfor Dagsavisen klar i sin tale når han får spørsmål om hva som er grunnen til at de vant såpass komfortabelt som de gjorde i dag.

– Gode fotballspillere som har spilt og trent og jobba sammen over lang tid, og en bred tropp som gjør at vi kan hvile spillere fra Rosenborg-kampen er grunnen til at vi vinner så mye i dag. Vi kan gjøre bytter underveis uten at det går utover kvaliteten, og du ser at det er ikke bare noen som kan spille sammen, det er mange som kan spille sammen og det gir en trygghet i laget og gjør at spillerne kan utfolde seg og da får du spill og prestasjoner som i dag.

Enveiskjørt

Etter ti rolige minutter tråkket Vålerenga på gasspedalen og serverte to mål på to minutter. Det første målet kom på et hjørnespark der Sædís Rún Heidarsdóttir fant Sara Hørte som tilsynelatende var et hode høyere i luften enn alle andre i feltet da hun headet ballen i mål. Minuttet etterpå utnyttet en påskrudd Olaug Tvedten et noe klønete utspill fra Arna Bjørnars sisteskanse da hun chippet ballen over keeper og inn i mål.

Rett før pause fintet Stine Brekken seg til en gunstig posisjon i hjørnet av sekstenmeteren før hun på lekkert vis plasserte ballen i motsatt kryss.

Etter hvilen tok det ikke mer enn fem minutter før Vålerenga økte ledelsen på nytt. Etter å ha fått ballen fra Emma Godø rett utenfor sekstenmeteren sleivet Olaug Tvedten inn sitt andre for dagen. I det hun fyrte av skled hun, men ballen gikk i mål og serielederne kunne feire sitt fjerde mål for dagen.

Midtveis i andre omgang gjentok Vålerenga to mål på to minutter varianten. Først banket Olaug Tvedten ballen i krysset fra omtrent 20 meter og sikret dermed karrierens første hat trick. Rett etterpå slo Ronja Arnesen et nydelig innlegg som gjorde det lett for Tuva Espås å heade ballen i mål.

Er seriegullet i boks?

Med dagens kamp i mente leder Vålerenga tabellen med 11 poeng. Selv med en ledelse av tosifret art nekter Lexerud å tro at Rosenborg har gitt opp håpet om seriegull.

– De er elleve poeng bak oss med en kamp mindre spilt, og så blir det åtte. Så skal vi ut i et tøft europacup-program forhåpentligvis utover høsten, mens de antakeligvis kommer til å prioritere seriespillet, så de har definitivt ikke gitt opp.

Hat trick-helt Tvedten tror mye skal til for at det ikke blir gull.

Jeg ser veldig positivt på høsten og jeg har veldig troen på laget. Vi skal gå på veldig mange smeller for at dette ikke skal gå. Men sånn som laget ser ut nå tror jeg vi har gode sjanser. Så håper jeg at vi klarer å holde oss skadefrie og at belastningsstyringen er best mulig sånn at vi tåler kampprogrammet vi skal inn i nå. Vi må bare gjøre alle detaljene riktig, sånn at vi er best mulig forberedt.

– Ingen pen seier

Når det gjelder motivasjon når ledelsen er så stor som den er, mener Lexerud at det ikke er så veldig vanskelig.

– Vi har jo satt oss selv i en veldig god posisjon og det er Rosenborg og Brann som har presset på seg nå, de må jo ta poeng i hver eneste kamp for å ta oss igjen, men jeg trenger ikke å gjøre så mye for å motivere den gjengen her, for de har så jævlig lyst til å bli gode. De går på trening hver eneste dag for å bli bedre, de spiller hver eneste kamp for å bli bedre, vi har så fin konkurranse i troppen vår nå at alle må være på tå og hev hele tiden, så de trenger ikke noen sånn ytre motivasjonsfaktor i forhold til det, sier Lexerud.

Tvedten mener at laget er opptatt av å gjøre det hun kaller den kjedelige jobben og at det er den måten laget holder seg gående.

– Jeg tror alle syns det er gøy å spille fotball i bunn og grunn og vi går utpå der og vet at hvis vi ikke gjør jobben skikkelig, så kan vi gå på en smell. Vi så jo sist vi spilte mot Arna Bjørnar at vi ikke var 6–0 bedre enn de da, vi vant 3-1, men det var ikke en pen seier. Så det er liksom å gjøre drittjobben først. Vi må legge ned meterne og gå hardt i duellene og vinne ballen sånn at vi kan spille bra fotball. Så vi er opptatt av å gjøre den kjedelige jobben også, og gjøre den skikkelig.

16-åring debuterte

I andre omgang var det også flere unge som sjansen. Blant dem var 16 år gamle Tomine Enger som debuterte i Toppserien. Med det fikk Vålerenga til begge tingene Lexerud og resten av Vålerenga ønsker å få til.

– Vi ønsker å få til to ting, å være Norges beste lag, men også være et lag som gir noen unge spillere sjansen. Tomine er jo en av de vi har valgt å satse på og i dag kommer i tillegg Ronja Arnesen og Lina Klech inn også. Hun er en kjempespennende spiller vi gleder oss til å forme de neste årene.

Olaug Tvedten mener stallens bredde er av fordel med tanke på stemningen innad i laget, men også for belastningens del med tanke på høstens hektiske kampprogram.

– Det er kjempebra for laget sin del, både med tanke på belastning, at vi får hvilt litt spillere, og så får vi andre spillere i gang og i kampform. Og så er det viktig for alle å få noen minutter i beina, og vi har såpass gode spillere på benken som kom inn og gjorde en like bra jobb som de som startet, så det er lett å kunne rotere på laget når vi har så mange solide spillere.

---

Kampfakta

Toppserien, runde 16

Vålerenga – Arna-Bjørnar 6–0 (3–0)

Intility Arena, 462 tilskuere

Mål: 1–0 Sara Hørte (10), 2–0 Olaug Tvedten (11), 3–0 Stine Brekken (43), 4–0 Tvedten (50), 5–0 Tvedten (66), 6–0 Tuva Espås (67).

Dommer: Fatemeh Zangeneh, Nordstrand.

Lagene:

Vålerenga (3-4-2-1): Jalen Tompkins – Sara Hørte, Elise Thorsnes (Ronja Arnesen fra 60.), Iselin Sandnes Olsen (Selma Pettersen fra 45.) – Janni Thomsen (Lina Klech fra 45.), Linn Vickius, Stine Brekken, Sædís Heidarsdóttir – Emma Stølen Godø (Tomine Enger fra 61.), Olaug Tvedten (Thea Bjelde fra 76.) – Tuva Espås.

Arna-Bjørnar (4-3-3): Hanne Larsen – Mia Fedøy, Stine Hovland, Maren Mjelde (Helle Stenersen fra 65.), Tora Ose (Oselie Henden fra 75.) – Anna Nigardsøy, Marie Andresen, Linnéa Laupstad – Linnea Sælen, Vilde Veglo (Alva Skåla fra 75.), Sanne Lekven (Vilde Vedeler fra 74.).

---