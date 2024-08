Blytunge smeller for Rekdal og Karadas i nedrykksstriden i 1. divisjon

Rekdal har fått fart på poengfangsten i sunnmørsklubben etter at han overtok trenerrollen for en tid tilbake. Tre seirer og ett tap på de fire siste var fasiten foran mandagens møte med forsterke Bryne.

Der så det lenge ut til å bli AaFK-poeng, men rett før 90 minutter skulle passeres tok Alfred Scriven saken i egne hender og sikret seieren for gjestene med et strålende solomål.

Da hjelp det lite at portugisiske Claudio Braga trodde han hadde berget 1-1 for nedrykkstruede Aalesund litt tidligere i omgangen.

Lars Erik Sødal sto bak Brynes 1-0-scoring før pause.

Tapet betyr at Aalesund fortsatt ligger på kvalifiseringsplass. Avstanden til Start på plassen bak er fortsatt ett poeng, mens Sandnes Ulf er ytterligere fire poeng på etterskudd.

Start-smell

Start måtte på side tåle et nytt tap mandag. Raufoss ble for gode med 2–1 i hjemmekampen i Kristiansand. Dermed er situasjonen fortsatt mørk for sørlandsklubben.

Bunnlaget Sandnes Ulf kan på sin side klatre nærmere lagene foran med seier mot Kongsvinger tirsdag.

Stabæk kjemper i motsatt ende av tabellen, men ga fra seg poeng i opprykkskampen med 1–1 mot Åsane mandag. Det også blitt tap, men Sebastian Olderheims utligning ti minutter før full tid fikset ett poeng.

Mjøndalen slo på sin side Levanger 2–0 og er på vei ut av nedrykksstriden. Levanger har også en viss avstand til den.

Egersund-drama

Egersund er på sin side for fullt med i kampen om eliteserieplass neste sesong etter å ha beseiret Moss 3–2 på dramatisk vis mandag.

Joacim Holtan ble dagens mann for hjemmelaget med to uhyre viktige scoringer etter pause. Den siste kom på overtid, kort tid etter at Sebastian Pedersen trodde han hadde reddet poeng for gjestene med sin 2-2-scoring.

Matchvinner Holtans første scoring drøyt kvarteret før full tid. Egersund-angriperen fikk ballen servert av Magnus Dahlby og plasserte den ned i hjørnet bak gjestenes keeper Mathias Enger Eriksen.

På overtid fikk han igjen stå umarkert, og fra god posisjon satte Holtan inn seiersmålet.

Tidligere i kampen hadde nevnte Dahlby sendt Egersund i ledelsen på straffespark, før Moss utlignet etter et selvmål av Chris Sleveland.

Egersund-seieren betyr at lagene har likt mange poeng på 1. divisjonstabellen etter 20 spilte kamper. Bryne er tre poeng foran, mens Vålerenga er i klar tet på tabellen.

