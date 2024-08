El-Abdellaouis største øyeblikk: – Ufattelig gøy

VALLE (Dagsavisen): – Det er lite som trumfer det her, smiler 18-åringen til Dagsavisen.

– Er det ditt største øyeblikk i karrieren?

– Så langt vil jeg si at det er det. Absolutt, svarer han.

VIFs lynving hadde prøvd og prøvd gjennom det brennhete derbyet mot Lyn, men så langt ikke lyktes. Da muligheten igjen bød seg, gjorde han som han har øvd på i lang tid. Han skar inn mot venstrefoten (ikke hans foretrukne skuddfot) og curlet mot det lengste hjørnet.

Akkurat som mot Moss tidligere denne sesongen, limte El-Abdellaoui kula i krysset. Han punkterte mer eller mindre matchen med nok et drømmemål.

– Jeg sa i stad at da jeg fikk ballen fra Petter Strand hadde jeg en følelse på at jeg kom til å score, men jeg hadde ikke følelsen av at den skulle gå så langt opp i krysset som den gjorde. Jeg håper ikke TV 2 sender meg regningen på GoPro-en som ble ødelagt i krysset. Det var ufattelig gøy, flirer VIF-juvelen.

– “Hva holder du på med?”

Men VIF fikk ingen drømmestart på kampen. Etter kun to minutters spill hadde kaptein Christian Borchgrevink satt ballen i mål på utrolig vis.

– Jeg følte selv at det var en litt tøff start på kampen. Både for meg og for hele laget. Men vi er så kalde i hodet og jeg stoler på at vi kommer til å få de mulighetene etter hvert. Som jeg sa i podkasten, så er den mentale delen av spillet ufattelig viktig. At man holder roen og troen oppe, og tenker neste, sier El-Abdellaoui.

– Er det den beste seieren du har vært med på?

– Ja, det vil jeg si. Klink beste. Å slå Oslo vest ... det er lite som slår det, svarer VIFs formspiller.

VIF-kaptein Christian Borchgrevink måper av det lagkameraten har fått til den siste perioden.

– Jeg sier bare “Hva er det du holder på med, hva er det som skjer?”. Jeg skjønner det ikke. Den venstrefoten har blitt bedre enn høyrefoten, og ballen går ikke bare inn. Den går midt i krysset hele tiden. Det er helt ellevilt. Han flyr om dagen, og det er gøy å følge, sier Borchgrevink til Dagsavisen.

Christian Borchgrevink og Jones El‐Abdellaoui feirer sistnevnter kremmerhus mot Lyn. (Annika Byrde/NTB)

– Han er livsfarlig

Også VIF-trener Geir Bakke lar seg begeistre av den hurtige vingen, men påpeker at han fortsatt har mye å gå på.

– Han går både på inn- og utsiden. Han er livsfarlig. Han har funnet den teknikken så det blir hardt og presist nok til at de trer seg innenfor stolpene. Nå har han hatt noen sånne mål, sier Bakke til Dagsavisen og fortsetter:

– Det begynner å bli vanskelig å spille mot ham, for de vet ikke hvor han kommer til å gå. Står de litt på feil bein, er han forbi. Han har funnet rytme og timing i den fasen av spillet. Og så har han masse å gå på ennå, og det vet han selv. Men det er et bra utgangspunkt han har i den grunnpakken der.

El-Abdellaoui har scoret ni ligamål denne sesongen og er nå delt toppscorer med Mees Rijks.

