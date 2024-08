VIFs danske duo i ekstase: – En vill opplevelse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

VALLE (Dagsavisen): Og i lørdagens derby var begge sentrale. Muamer “Mo” Brajanac scoret hattrick sist helg og fortsatte målformen med ny scoring mot Lyn. Carl Lange banket inn sitt første VIF-mål i første omgang og fikk målgivende pasning på landsmannens scoring.

– Det var veldig god timing. Jeg har ventet på den, så det var fett at den kom i dag og at den hjalp laget å komme tilbake i kampen, sier Lange om sin første scoring til Dagsavisen.

Både han og landsmannen Brajanac sliter med å sette ord på opplevelsen av det brennhete oppgjøret mot erkerivalen som endte i 4-2-seier.

– Jeg har ikke så mange ord som klarer å beskrive dette. Det var sinnssykt. En vanvittig atmosfære som jeg ikke har opplevd så mange ganger før, sier 23 år gamle Brajanac som har spilt mot FC København i Parken, foran over 30 000 tilskuere.

Muamer "Mo" Brajanac feirer scoringen mot Lyn. (Annika Byrde/NTB)

Søndag var det 16.556 solgte billetter i det som var den fjerde utsolgte kampen siden åpningen av Intility Arena i 2017.

– Det var en vill opplevelse. Jeg har ikke vært med på noe lignende før. Det var sinnssykt, sier Lange.

– Da det var mest trykk kunne man ikke høre noe som helst av det som ble sagt på banen – bare sine egne tanker i hodet, forteller Brajanac.

– Fantastiske spillere

Lange og Brajanac ble klare for VIF allerede før overgangsvinduet hadde åpnet. Etter ferien gikk begge inn i startelleveren på et lag i meget god flyt og med sju kamper uten tap. Nå har duoen startet samtlige av de siste fem kampene. Alle har endt med tre poeng.

– De har uten tvil styrket oss. Fantastiske spillere. Mo kommer igjen på scoringslista og det skjer alltid ting rundt ham. Han er vanskelig å møte for motstanderen. Carl er veldig god i kombinasjonsspillet og åpner opp spillet veldig ofte for oss. Han passer veldig godt inn, roser VIF-kaptein Christian Borchgrevink.

Brajanac’ inntog har plassert VIFs toppscorer Mees Rijks (Jones El-Abdellaoui er nå delt toppscorer med ni ligamål) på benken. På midtbanen er det Magnus Bech Riisnæs som har blitt ofret til fordel for Lange.

– Jeg synes vi kommer godt inn i laget med hjelp fra de andre også. Jeg tror vi kommer med litt rutine og gjør det enkle. Vi bygger videre på det de andre begynte på før vi kom sammen med dem, sier 25-årige Lange.

Carl Lange banker inn 2-1 for VIF. (Annika Byrde/NTB)

– Har mer å by på

– Jeg har sett det komme fra Carl. Jeg har spilt mot ham i Danmark og har alltid visst at han er en bra spiller. I dag viser han hvilken klassespiller han er. Det har jeg alltid visst, men jeg er veldig glad på hans vegne, sier Brajanac om lagkameraten.

Spissen brukte tre kamper fra start før han fikk hull på byllen og åpnet målkontoen, men står nå med fem mål på de fem siste matchene. Han mener også at han selv har mer å gå på.

– Jeg vil si at jeg er veldig tilfreds, men jeg har mer å by på og vise fram. Dette er kun starten på et langt eventyr med Vålerenga hvor vi forhåpentligvis kan komme tilbake igjen til Eliteserien. Det er der denne klubben hører hjemme, sier Brajanac.

Etter derbyseieren topper VIF tabellen med ti poeng foran Bryne før resten av runden i Obosligaen. De fleste kampene spilles mandag. Vålerenga møter Sandnes Ulf på bortebane i neste serierunde.

