PR-fotball for hovedstaden, signert Vålerenga og Lyn

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Før folk hadde fått satt seg etter åpningsshowet kom det visst et selvmål inne i kruttrøyken et sted. Christian Borchgrevink hadde satt ballen i eget mål. Tonen var slått an. Og Lyn kunne doblet ledelsen hvis energibunten Jacob Hanstad hadde skutt sjøl i stedet for å sentre. Men Vålerenga fikk samlet seg og slo ubønnhørlig tilbake. Når Fidel Ambina skulle score sitt første spillemål for Vålerenga kunne han ikke gjort det på bedre vis.

Det var en scoring tilpasset begivenheten. Og begivenheten var stor. Bare så pussig at dette skjer på nest øverste nivå i norsk fotball. For dette var fotball av høy kvalitet i stort tempo og kampen svingte hele tida. Etter 2–2 ved pause spilte lagene andre omgang mot sine egne supportere. Seiersscoringen ville komme foran egne fans. Vålerengas mest anonyme spiller til da i kampen, Muamer Brajanec, fikk den første gleden. Jones El-Abdellaoui satte punktum. Høstens spiller i Vålerenga avsluttet ved å sette ballen i krysset. I vårkampen på Ullevaal kom han aldri på banen. Her opplevde han sitt største fotball-øyeblikk.

Nå har Vålerenga og Lyn samlet over 40.000 tilskuere over to utsolgte kamper og ifølge de billettansvarlig kunne de solgt det dobbelte. Det har overrasket alle de involverte at interessen eksploderte så kjapt. Lyn var tross alt et 3. divisjonslag for to år siden. Her viste de at de takler toppnivået også i denne divisjonen. Skal de bli historiske og rykke opp tredje år på rad? Trener Jan Halvor Halvorsen går ikke med på den ennå. Men han gleder seg over at leg i utvikling.

Publikumsduellen startet inne på Intility en time før kampstart. Østblokka er blitt et begrep i supporter-Norge, denne gang fikk de god motstand fra vestblokka. Og både politi og klubber hadde lykkes med segregeringen før kamp. På min vei opp fra Helsfyr så jeg ikke en eneste Lyn-supporter.

Og ros til Vålerenga som ga supporterne lydbildet alene, ingen overdøvende musikk ble spilt. Her var det nok med å absorbere stemningen og spenningen som utspilte seg mellom rødt og blått før den første kampen mellom disse lagene øst for Akerselva kunne settes i gang.

– Vi skal brenne kjerka, sang Lyn-supporterne rett før Vålerengas sakrale supportersang ble spilt. De burde jo synge kirken, sier min sidemann Jonas. Supporterduellen var like jevn som kampen utpå der. Imellom de to supporterveggene satt de mer tilbakelente tilskuerne og applauderte. - Nå ble det stille på altanen, sang Klanen da 4-2 var bokført og kampen var avgjort.

Det ser ut som dette durer mot opprykk for Vålerenga, men det ligger en litt skjult gulrot der senere i høst. Vålerenga kan ta kjøkkenveien ut i Europa ved å vinne cupen. I kvartfinalen venter Fredrikstad i Oslo, i semifinalen vinneren av Stabæk og KFUM Oslo. Europaligaen kan være nærmere enn mange tør innrømme. Alle vet hvilken økonomisk gullgruve som ligger der.

Lyn er ikke der, men klubben har opplevd en revolusjon og har vist hvilken sovende kjempe den faktisk har vært. Lyn hadde to stolpeskudd i tillegg til scoringene. De seks beste lagene i denne ligaen blir involvert i opprykkskampen og Lyn kan melde seg inn i den.

Enn så lenge får de fordøye lydbildet fra Oslo øst og slå seg til ro med at de har spilt to av de mest oppsiktsvekkende kampene i norsk fotball i år. Dette var fotball-PR for hovedstaden, både på banen og på tribunen. Kan vi drømme om tre Oslolag i Eliteserien neste år?





