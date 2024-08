Haaland med sesongens første hattrick: – Propagandafotball

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Et fint hattrick, en viktig seier og tre viktige poeng. Vi kontrollerer kampen, de har egentlig ingenting, sa han til Viaplay.

Sammie Szmodics sjokkerte hjemmepublikummet etter bare sju minutter da han sendte gjestene i føringen.

Håpet om en storskalp skulle likevel bare leve i noen få minutter, for etter tolv minutter var lagene like langt. Savinho ble felt i boksen, og fra straffemerket sørget Haaland for 1-1.

To minutter senere sendte Kevin de Bruyne City i ledelsen, før han serverte Haaland to minutter etter det igjen. Superspissen ble spilt gjennom i bakrom, touchet ballen forbi et utrusende Ipswich-keeper og avsluttet til 3-1.

– Det er en klassescoring av Haaland, sa Viaplay-ekspert Nils Johan Semb.

City banket så ballen i tverrliggeren både en og to ganger, og det var bare et spørsmål om tid før de skulle spille seg opp i 4-1.

– Det er propagandafotball, mente Viaplay-kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

Og to minutter før full tid satt 4-1 i nettet. Haaland plukket opp en løs ball utenfor 16-meteren, vendte rundt og banket inn sitt tredje for ettermiddagen nede ved stolperoten.

Blåtrøyene sikter mot en ny Premier League-tittel i årets sesong. I serieåpningen slo de Chelsea 2-0.

