Bodø/Glimt filleristet Røde Stjerne og vant 2-1 i første duell

Mye stemte for Glimt på hjemmebane, men det tok tid før de klarte å få nettsus. Dermed runget det et forløsende sukk og jubel over Aspmyra da Odin Bjørtuft stanget inn 1-0 seks minutter ut i annen omgang etter et enormt kjør fra hjemmelaget.

Gjestene hevet seg noe etter baklengsmålet og så brått farlige ut, men like plutselig var Glimt blitt effektiv. Isak Määttä, som hadde skutt og skutt før pause, fikk ballen på høyresiden i et godt angrep og vrengte den inn i lengste hjørne med en klasseavslutning.

Det var fortjente scoringer for et Glimt-lag som hadde styrt det meste fra første spark på ballen. Røde Stjerne spilte konservativt og konsentrerte seg om forsvarsspill i første omgang.

I metallet

Det første ordentlige skremmeskuddet kom fra Fredrik Sjøvold etter 37 minutter. Høyrebacken var med fram og hamret til fra distanse, og ballen smalt i tverrliggeren. Det skuffet den 21 år gamle trønderen.

– Jeg bare hører lyden og tror den går inn. Men så ser jeg at det spilles videre. Det er veldig skuffende. Jeg føler at vi har dem bra, sa han til TV 2 i pausen.

På tampen av omgangen ble det småskummelt for Glimt, og Cherif Ndiaye satte ballen i mål for gjestene, men scoringen ble annullert for offside. Dermed sto det 0-0 halvveis.

Surt baklengsmål

Gultrøyene fortsatte imidlertid å være best i det meste på eget gress. Samtidig var ikke Røde Stjerne ufarlige. Særlig godt blokkeringsspill fra Glimts backrekke sørget for at de seiersvante serberne lenge ble nektet scoring.

Mål fikk de imidlertid på en dødball etter 74 minutter. Serven fra Hwang In-beom var god, og Ognjen Mimovic skled inn reduseringen ved bakre stolpe.

Tapet er Røde Stjernes første i 2024, og det sier mye om Bodø/Glimts prestasjon. Samtidig gjenstår mye for å sikre avansement til selveste mesterligaen.

Sjelden

Bodøværingene kan vente seg en heksegryte i Beograd, der Røde Stjerne ofte har slått motstand av topp europeisk kvalitet. Tirsdag skapte også lagets supportere frykt med ufin oppførsel både på vei til og etter ankomst i Bodø.

Returoppgjøret spilles neste tirsdag, og om Glimt skulle ta seg videre, vil de bli første norske lag i Champions League siden Rosenborg i 2007/08-sesongen.

Laget som ryker ut, vil derimot gå rett inn i ligaspillet i europaligaen. Der venter det også store kamper og mange millioner i premiepenger.