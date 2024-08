Glimts CL-hinder har ikke tapt på åtte måneder: – Endrer lite for oss

Glimt kan bli første norske herrelag i Champions League siden Rosenborg i 2007. Da må serbiske Røde Stjerne slås over to kamper i playoff. For taperen venter spill i europaligaen.

Røde Stjerne, som var med i gruppespillet i Champions League i fjor, står uten tap i en tellende kamp siden 20. desember.

– Det er et lag som er vant til å vinne mye. De er veldig dominante i hjemlig serie. Det er en veldig stor fordel for dem, men òg en ulempe. Det endrer lite for oss. Vi har vår identitet og vår måte å spille fotball på, sa Knutsen da han møtte pressen mandag.

– Vi kommer til å gjøre alt for at kampen går inn i et spor som passer Glimt, og så får vi se. Vi har sett en del av dette laget og kjenner dem ganske bra. Jeg tror det er et motstanderlag som er flinke til å tilpasse seg motstanderne på et vis fordi de har mye erfaring, sa Knutsen.

Glimt har hentet flere store navn den siste tiden. Philip Zinckernagel er tilbake på Aspmyra etter 3,5 år. Sondre Auklend er kjøpt fri fra sin kontrakt i Viking og på plass. Søndag ble det klart at den slovakiske landslagsbacken Michal Tomic har signert for klubben.

Tomic og Zinckernagel har blitt klarert for Europa-spill.

Knutsen vil gjøre alt for at gjestene ikke får gjøre som de pleier.

– Vi er i kjente rammer på Aspmyra. Jeg tror det er en motstander som må tilpasse seg mer Glimt enn motsatt. Vi må spille vår kamp på våre premisser, sa han.

Kaptein Patrick Berg var i Lens for to år siden og så på TV at Glimts CL-håp brast for to år siden. Nå er han tilbake og klar for å skape historie.

– Jeg gleder meg veldig mye. Det blir en fin utfordring for oss, og så handler det mye om å spille kampen og ikke anledningen. Det ligger noe foran der som egentlig er helt uvirkelig å tenke på, men vi må isolere det til at vi må se på motstanderen vi møter og fokusere på arbeidsoppgavene vi skal ha for å løse den kampen best mulig, sa Berg.

