OL-deltakere med kraftfull felles uttalelse – fordømmer sjikane under Paris-lekene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Uttalelsen er publisert av Athlete365, et fellesskap som samler olympiske utøvere på tvers av idretter. Bak står blant annet utøverkommisjonen i Den internasjonale olympiske komité (IOC), der Astrid Uhrenholdt Jacobsen er medlem.

– Det er dypt bekymringsfullt at vi har vært vitne til en betydelig mengde trakassering, overgrep og angrep, spesielt på nett, rettet mot utøvere og deres støtteapparat, heter det i uttalelsen.

– Altfor mange utøvere har vært utsatt for disse angrepene, til tross for at de har gitt sitt aller beste på idrettsarenaen og fullt ut respekterer reglene i idretten sin, skriver utøverne videre.

8500 meldinger

Det henvises til at et verktøy bygget på kunstig intelligens har vært benyttet for å identifisere netthets i forbindelse med Paris-lekene.

Fasiten viser at over 8.500 meldinger er verifisert som følge av dette og sendt videre for ytterligere oppfølging.

– Som utøvernes representanter fordømmer vi på det aller sterkeste alle former for angrep og trakassering, uavhengig av hvilke holdninger enkeltpersoner måtte ha knyttet til enkelte beslutninger, skriver utøverne.

Videre uttrykkes det sympati med utøverne som har måttet lide for det som omtales som uakseptabel oppførsel.

Det henvises avslutningsvis til at det finnes profesjonelle tilbud til utøvere som måtte trenge noen å snakke med i kjølvannet av sommerlekene i Frankrike.

Les også: Khelif sikret OL-gull etter kjønnsdebatten

Bokser følte seg mobbet

Det er ikke henvist til konkrete tilfeller av netthets mot enkeltutøvere i søndagens uttalelse.

Blant dem som havnet i søkelyset underveis i Paris var imidlertid den algeriske bokseren Imane Khelif. Hun tok gull i 66-kilosklassen til tross for å ha havnet i sentrum for en kontrovers knyttet til kjønnsidentitet.

Det ble fra enkelte hold sådd tvil om hun var berettiget til å stille i kvinneklassen.

Khelif henvendte seg til franske myndigheter med en klage som handlet om at hun følte seg mobbet på veien mot OL-triumfen.

– Etterforskningen skal fastslå hvem som sto bak denne kvinnefiendtlige, rasistiske og sexistiske kampanjen, men man må også se på de som foret svertekampanjen på nettet mot henne, sa Khelifs advokat ifølge Ritzau.

Etter hjemkomst har Khelif blitt mottatt som en helt i hjemlandet.

Les også: Omstridt bokser fikk heltemottakelse: – Lenge leve Imane

Les også kommentar: Kjønnskamp på feil premisser