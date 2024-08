Khelif sikret OL-gull etter kjønnsdebatten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bokseren fra Algerie slo kinesiske Yang Liu klart i finalen i Paris. Khelif kunne juble vilt for seier i 66-kilosklassen.

Khelif tapte i kvartfinalen i Tokyo-OL. Fredag fikk hun sin revansj og vant enstemmig 5-0.

Debatten har rast siden italienske Angela Carini ga opp kampen mot Khelif i innledende runde i 66-kilosklassen etter 46 sekunder og avviste hennes forsøk på å takke for kampen. Det ble pekt på at Khelif ble diskvalifisert fra VM i fjor etter en kjønnstest.

Saken fikk enorm oppmerksomhet i medier verden over, og Khelif er blitt utsatt for det hun kaller en bølge av hat. Hun har i et intervju bedt om slutt på mobbingen. Også taiwanske Lin Yu-Ting ble disket fra VM, men deltar i OL.

IOC-president Thomas Bach har underveis i OL kommentert situasjonen. Han fyrte løs mot Det internasjonale bokseforbundet IBA, som sto bak testene som diskvalifiserte Khelif i VM. Forbundet har i mange år vært omstridt.

– Vi kommer ikke til å delta i en politisk motivert … kulturell krig, sa IOC-presidenten.

– Vi snakker om to boksere som er født som kvinner, som er oppvokst som kvinner, som har pass som kvinner og har konkurrert i mange år som kvinner, fortsatte tyskeren.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har fratatt IBA retten til å være involvert på arrangørsiden i OL og aksepterer heller ikke kjønnstestene som ble benyttet.

Det er uklart hva slags kjønnstesting som ble gjort i forbindelse med VM i New Delhi i fjor. Ubekreftede meldinger sier av XY-kromosomer ble påvist i prøvene fra utøverne som ble diskvalifisert.

