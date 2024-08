Omstridt bokser fikk heltemottakelse: – Lenge leve Imane

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den omstridte bokseren Khelif tok gull i 66-kilosklassen i Paris-OL. Under lekene raste samtidig debatten rundt hennes deltakelse.

I fjor ble Khelif diskvalifisert fra VM etter det som ble beskrevet som en kjønnstest. Bak testen sto det russiskledede og kontroversielle bokseforbundet IBA.

IOC har vært tydelige på at de ikke har tillit til prosessen og de omstridte kjønnstestene som ledet til diskvalifikasjonen av Khelif og taiwanske Lin Yu-Ting.

Som følge av kjønnsidentitets-debatten hun havnet i, har Khelif blitt utsatt for det hun selv kaller en bølge av hat den siste tiden. 25-åringen ba nylig i et intervju om at det måtte bli slutt på mobbingen.

Mandag kom hun hjem til Algerie sammen med to andre OL-helter: Turneren Kaylia Nemour og friidrettsutøveren Djamel Sedjati. Sammen viste de fram medaljene sine til den ventende fansen.

Khelif ble mottatt ved at de fammøtte taktfast sang «Tahia Imane» – «Lenge leve Imane».

– Jeg ønsket å vise styrken og tilstedeværelsen til kvinner generelt, og algeriske kvinner spesielt, sa hovedpersonen om egen OL-innsats.

Hun takket videre befolkningen i hjemlandet for å ha støttet henne «i denne prøvelsen» og gitt henne styrke.

– Algeriske kvinner er eksempler og rollemodeller for hele verden, sa gullvinneren.

