Kvinne eller mann? Kjønnskamp på feil premisser

Gråtende forlot hun bokseringen og tårevåt forklarte hun hvorfor hun ikke kunne delta i dette spillet mer. Hun fryktet for sin egen helse. Treneren hennes mente hun bokset mot en mann. IOC har store utfordringer i å rydde opp i dette. Vi kan ikke ha en kjønnskamp på feil premisser.

Dette handler altså om bokseren Image Khelif fra Algerie. Hun stiller i kvinnenes 66 kilos klasse, men ble diskvalifisert fra VM i fjor fordi hun ikke besto kjønnstesten. Nivået av det mannlige kjønnshormonet testosteron var for høyt.

Men forholdet mellom den internasjonale olympiske komité (IOC) og det internasjonale bokseforbundet (IBA) er mildt sagt anstrengt. IOC anerkjenner ikke IBA og har truet med å kaste hele sporten ut av OL. Men boksing er en av uridrettene som mange ønsker å ha med.

Les også: Fikk bank av motstander som ble disket etter kjønnstest: – Ikke rettferdig

Så IOC kunne ikke ta hensyn til det internasjonale bokseforbundets avgjørelse. Og ettersom Khelifs algeriske pass bekrefter at hun er kvinne, får hun stille opp i OL. Det er det eneste IOC forholder seg til.

Etter første slag mot nesa ville Carini gi opp. – Jeg må tenke på mitt eget liv og helse, sa hun. Hun hevdet ikke at hun møtte en mann, men hun hadde fått slag mot seg med en kraft hun aldri hadde opplevd før.

Hun avslo å ta Khelif i hånden etter kampen, slik man skal gjøre, hun falt ned på ned og hulket voldsomt før hun forlot ringen. TV-bildene gjorde selvfølgelig sterkt inntrykk.

– Dette var ikke en kamp på like vilkår, sa Italias statsminister Giorgia Meloni under et møte med italienske utøvere i Paris senere på dagen torsdag. Saken har selvsagt fått stor oppmerksomhet i Italia. Og i Algerie. OL-komiteen der beskriver omtalen av kampen som «ondsinnede og uetiske angrep» på Imane Khelif fra utenlandske medier. Khelifs budskap var kortere: – Jeg er her for å vinne gull.

Også en bokser fra Taiwan deltar i kvinneklassen i OL etter å ha blitt disket fra fjorårets VM etter en kjønnstest. Lin Yu‑ting skal i aksjon i ringen fredag. Ender vi med to mannlige vinnere i kvinnenes bokseturnering i OL? Det vet vi ikke. Ifølge IBA kan vi gjøre det. Ifølge IOC er begge utøverne kvinner, bekreftet av deres egne OL-komiteer og egne pass. Slike kontroverser blir det når særforbund er i konflikt med IOC. Kanskje IOC må revurdere sitt eget regelverk.

Å diskutere kjønn er ingen enkel øvelse. Vi husker saken med mellomdistanseløperen Caster Semenya i friidrett. Hun ble dømt til å måtte ta hormonreduserende medikamenter for å få lov til å delta. Hun anket saken, men den ble avslått. Fagfolk mener det er for enkelt å avgjøre kjønn ved en test. Men så lenge de fleste idretter har egne klasser for kvinner og menn, må man kunne skille kategoriene. Boksingen mente de hadde gjort det, men ble overprøvd av IOC.

Fair Play er en av kjerneverdiene i idretten som alle særforbund promoterer. Det må IOC sørge for også.

Les også: Fullt program OL i Paris, dag for dag, time for time

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen