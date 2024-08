Ødegaard og Arsenal ble for sterke i Strand Larsens debutkamp for Wolves

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kai Havertz og Bukayo Saka gjorde målene for storfavoritten fra Nord-London.

Strand Larsen fikk muligheten fra start på første forsøk etter sommerens overgang fra spansk fotball. Han ble den 76. nordmannen i rekken til å debutere i Premier League siden oppstarten i 1992.

Han kom til en knallhard heading etter 36 minutter, og det var kun en mesterlig enhåndsredning fra David Raya som stoppet ham fra å gjøre 1-1.

Ti minutter tidligere scoret Havertz på en lignende mulighet. Det gjorde han på et presist innlegg fra Saka.

Wolverhampton var inne i en god periode da kampen rundt én time, men uttellingen uteble. I stedet økte Saka til 2-0 på en flott avslutning i korthjørnet et drøyt kvarter før slutt. Gjestene ble satt ut av at et frispark ble spilt svært raskt.

Martin Ødegaard var som vanlig kaptein og styrte Arsenals midtbane.

London-klubben har de to siste årene vært med i tittelracet i Premier League, men begge ganger kommet til kort mot Manchester City.

Mange har spådd Arsenal som Premier League-vinner foran den nye sesongen. Blant dem er landslagssjef Ståle Solbakken.

