Salah satte målrekord og ga Liverpool drømmeåpning på Slot-æraen

Salah både serverte og scoret i sesongens første kamp. Egypteren har gjort det til en vane å score i ligaåpningen.

Han står nå med ni fulltreffere i kamper i første serierunde i Premier League-æraen. Ingen har flere. Den gamle bestenoteringen hadde han sammen med Frank Lampard, Wayne Rooney og Alan Shearer.

På Portman Road trengte samtidig gjestene over en omgang på å komme skikkelig i gang. I de første 45 minuttene ble et svakt Liverpool-lag satt under press av Kieran McKennas Ipswich-tropper.

Annen omgang ble en helt annen affære. Liverpool festet grepet fra start og fikk belønning etter et kvarter. Da ble Mohamed Salah frispilt til høyre i banen, og den presise pasningen som fulgte ga Diogo Jota en enkel jobb foran mål.

Portugiseren kunne bokføre sesongens første nettkjenning, men for Liverpool skulle det kommer mer.

Fem minutter etter ledermålet var Salah i front av begivenhetene igjen. Egypteren ble frispilt av Dominik Szoboszlai og pirket ballen enkelt forbi Ipswich-sisteskansen Christian Walton.

Hjemmelaget var aldri i nærheten av å sjøsette noe comeback etter Liverpool-offensiven i første halvdel av omgang nummer to.

Dermed kunne Arne Slot bokføre sin første seier som Liverpool-manager. Nederlenderen har fått jobben med å etterfølge populære Jürgen Klopp på Anfield.

De røde fra Merseyside skal ut mot Brentford i serierunde nummer to, mens Ipswich får en ny vanskelig oppgave borte mot Erling Braut Haaland og Manchester City.

