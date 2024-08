To nordmenn skal gjøre opp om Premier League-trofeet i år også

2003/2004 er nemlig den forrige sesongen Arsenal vant Premier League, som avsluttet en periode på en seks-sju år der Arsène Wengers Arsenal-lag vant mange trofeer og kjempet om enda flere. Siden har det blitt mer å kjempe om 4. plass, i tillegg til noen FA cup-seiere. Denne sesongen skal de gjøre et nytt forsøk på å fravriste Manchester City hegemoniet, men uten hjelp utenfor banen, tror vi ikke det går.

Her er Dagsavisens tabelltips for Premier League-sesongen 2024/2025:

1) Manchester City

Manchester City har det beste laget, den beste treneren og har den vinnermentaliteten som gjør at de også i år må finne seg i å være favoritter. Ikke mye har skjedd med City-troppen denne sommeren, men de har solgt Julian Alvarez til Atlético Madrid. Inn har Savinho kommet, i en overgang som beviser alt som er feil med fotballen og City Football Group. Alvarez blir helt klart et savn, og jeg synes ikke City-troppen har blitt bedre de siste årene. I fjor var det ut med Gündogan og inn med Mateo Kovacic, som er en klar svekkelse, mens Jeremy Doku, Matheus Nunes og Josko Gvardiol alle har gjort det helt ok. Derfor veldig synd at Oscar Bobb ble langtidsskadet etter å ha imponert i oppkjøringen, siden det kunne gitt han mye spilletid.

Laget er knallsterkt, med flust av gode spillere over hele rekka og da spesielt offensivt med målgarantist Erling Braut Haaland og Kevin De Bruyne i spissen. Belgieren slet med skader i fjor, og er fortsatt formidabel, men blir også han eldre. Det store spørsmålet rundt City denne sesongen er imidlertid ikke hva de gjør på banen, men utenfor. Hvis rettssaken om deres 115 brudd på ligaens reglement fører til poengstraff eller i verste fall utestengelse, blir det jo vrient å ta sitt femte strake ligagull. Men hvis de får en mildere straff, så har vi fortsatt Manchester City som favoritter også denne sesongen.

2) Arsenal

Mikel Arteta Arsenal ledet ligaen ganske lenge forrige sesongen, og var enda nærmere å vinne ligaen da enn sesongen før. Bygger Arsenal på det og tar enda et steg, kan de selvsagt gå hele veien denne gangen, men som i de tidligere sesongene er det mangelen på en målgarantist på topp som er bekymringen. Denne sommeren er det stopper Riccardo Calafiori som er det store innkjøpet, og han styrker en lagdel som allerede var ligaens beste forrige sesong. Jurriën Timber er også tilbake fra skade, mens David Raya har gjort sitt lån permanent, slik at det defensivt ser enda bedre ut enn forrige sesong.

Offensivt har laget utrolig mange unge og spennende spillere, som brenner etter å vinne sitt første ligagull. Den sulten kombinert med ett års mer erfaring gjør at spillere som Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Martinelli og Leandro Trossard kan skape problemer for alle forsvar, men så spørs det om Gabriel Jesus scorer nok mål på topp og om laget klarer å stå distansen denne gang. Jeg tviler.

Martin Ødegaard skal igjen ut på gulljakt med sitt Arsenal (ADRIAN DENNIS/AFP)

3) Liverpool

En veldig spennende sesong for Liverpool, som nå ledes av Arne Slot og ikke Jürgen Klopp. Tyskeren gjorde en fenomenal jobb, men slitasjen var nokså tydelig på slutten. Dermed blir det spennende å se om et skifte på managerfronten og en litt ny spillestil og nye ideer kan føre til den samme gnisten og intensiteten vi så da Liverpool virkelig pushet Manchester City til det ytterste. Manchester United sliter fortsatt med arven etter Sir Alex Ferguson, så får vi se hvordan det går med Klopps etterfølger.

Liverpool har så langt ikke signert noen spillere, mens Joel Matip og Thiago Alcântara er de største profilene ut. Sliter fortsatt med å få tak i den defensive midtbanespilleren de ønsker seg, etter å ha tapt kampen om Romeo Lavia og Moisés Caicedo i fjor og nå fikk de nei av Martín Zubimendi som heller ønsket å bli værende i Real Sociedad. Det er jo helt klart et ankepunkt, i tillegg til at nøkkelspillere som Virgil van Dijk og Mohamed Salah har blitt ett år eldre.

Liverpool Arsenal Soccer Arne Slot har tatt over etter Jürgen Klopp i Liverpool, og håper nok det går bedre enn da David Moyes tok over for Sir Alex Ferguson. (Derik Hamilton/AP)

4) Tottenham

Ange Postecoglou tok Premier League med storm forrige sesong, både med hvordan laget spilte på banen, og hvordan han var utenfor. Det var høy-oktan-fotball, rock and roll og fiskeboll fra start og det gikk unna i et forrykende tempo. Skader gjorde sitt til at det etter hvert ble vanskeligere å spille som man ønsket, og en litt vel naiv måte å spille på ble da utnyttet av flere og flere lag etter hvert som motstanderne fikk studert hvordan Postecoglou ønsker at Tottenham skal se ut.

Nå er alle friske og raske igjen, og har fått en hel sesong med Ange-ball i beina, som gjør at vi nok kan forvente mye av det samme. Savnet Harry Kane som målgarantist i fjor, og har signert Dominic Solanke denne sesongen for å ta hans plass, slik at Heung min-Son kan ta plass på kanten der han trives best. På kanten har de også hentet inn spennende spillere i Lucas Bergvall og som vingback Archie Gray, som begge blir spennende å følge i et Tottenham-lag som spiller veldig morsom fotball.

5) Manchester United

Hadde sin dårligste Premier League-sesong noensinne, og endte med negativ målforskjell. Den siste halvdelen av forrige sesong ventet alle på at Erik ten Hag skulle få sparken, men etter at han slo byrival City i finalen av FA-cupen fikk han beholde jobben. Slet voldsomt med skader i fjor, og spesielt i forsvarsleddet, som er styrket med Lenny Yoro, Matthijs de Ligt og Noussair Mazraoui. Selvsagt ble Yoro skada med en gang, mens Luke Shaw også denne sesongen starter på sidelinja med skade.

Vi venter fortsatt på å se ten Hag sette sitt preg på United, og hva hans spillestil faktisk er, og om Casemiro kan gjøre det bedre enn i fjor. Det er United avhengige av, da midtbanen til tider var like porøs som en sveitserost. Joshua Zirkzee er kjøpt inn for å erstatte Anthony Martial, mens Rasmus Højlund også han starter sesongen med en skade. Det er mye positivisme rundt INEOS-satsingen, med nye folk i kulissene, og det blir nok en kamp om å nå Champions League også denne sesongen på Old Trafford.

Britain Soccer Community Shield De fleste regnet med at Erik ten Hags dager i Manchester United var talte etter den skrekkelige fjorårssesongen, men nederlenderen får minst en sesong til på seg i den røde delen av Manchester. (David Cliff/AP)

6) Newcastle

Apropos skader, så var ikke Newcastle helt uberørt de heller forrige sesong. Nick Pope og store deler av den bakre rekka slet fryktelig med skader, som gjorde at laget egentlig aldri kom helt opp på det nivået vi så da de kvalifiserte seg for Champions League igjen året for. Spill i Europa gjorde også sitt med den nokså tynne troppen, slik at de i år uten spill i Europa og spillere tilbake fra skader vil hjelpe mye.

Brukte mye penger på å forsterke laget da Saudi-Arabia gjorde sitt inntog, som gjør at de nå må være varsomme med å ikke bryte de økonomiske reglene. Det gjør at de største profilene ikke har blitt signert, selv om Lewis Hall er en fin signering med tanke på Eddie Howes spillestil og historie med å få mye ut av den type spillere. Apropos Howe er det spørsmål rundt hans posisjon også, både med tanke på en landslagsjobb for England og at Amanda Staveley nå er ferdig i klubben. Har beholdt sine største profiler i Alexander Isak og Bruno Guimarães, og får Sandro Tonali tilbake fra suspensjon, som gjør mannskap sterkere denne sesongen.

7) Aston Villa

Unai Emery gjennomførte en fenomenal sesong med Villa, som til slutt endte med semifinale i Conferenceligaen og en fjerdeplass i ligaen. Det betyr at laget skal ut i Champions League denne høsten, og da kan havne i litt den samme problematikken som Newcastle fikk merke forrige sesong. Om laget har bred nok stall til å takle det, både i kvantitet og ikke minst kvalitet, når skadene kommer og det må roteres mer på spillerstallen, gjenstår å se.

Ollie Watkins var den store stjernen forrige sesong, og det spørs også om han klarer å være like brennhet denne sesongen. Har mistet Douglas Luiz og Moussa Diaby, og erstattet dem med Amadou Onana fra Everton og Ross Barkley. Emi Buendi er tilbake fra skade, og hvis Jaden Philogene kan reprodusere det han leverte for Hull forrige sesong kan det virkelig bli morsomt. Men vi tror på en liten nedtur for Birmingham-laget.

EPL Summer Series Soccer Ollie Watkins banket inn mål på bestilling for Aston Villa forrige sesong, og skal nå prøve å gjenta det i ligaen så vel som i Champions League. (Chris Szagola/AP)

8) Chelsea

Det er bare å si med en gang; det er helt umulig å spå hva en kan forvente av Chelsea denne sesongen. Voldsomt ustabile i fjor, men Mauricio Pochettino fikk etter hvert en slags sving på sakene og avsluttet sesongen positivt. Siden har Pochettino fått sparken og tatt over USA, mens uprøvde Enzo Maresca har tatt over. Italieneren ledet Leicester til seriegull forrige sesong, men kommer inn med en ny filosofi og spillestil, og skal prøve å sette sammen et lag i det mylderet av en spillerstall Chelsea har til rådighet.

Eier Todd Boehly har nemlig kjøpt inn nok en haug med spillere denne sesongen, og nærmer seg nå 40 spillerkjøp på sine to år som sjef. I år har det igjen vært mye rart som har blitt hentet, selv om Pedro Neto fort kan vise seg å være et godt kjøp. Cole Palmer var årets åpenbaring i ligaen forrige sesong, og må fortsette den knallgode trenden, mens det blir spennende å se om Nicolas Jackson tar steg og hva Christopher Nkunku kan få til etter en særdeles skadeplaget start på sitt Chelsea-opphold.

9) West Ham

Apropos lag som har signert mange spillere, faller West Ham også inn i den kategorien. Max Kilman, Jean-Claire Todibo, Aaron Wan-Bissaka skal forsterke bakover, mens Cryscenio Summerville, Guido Rodriguez og Niclas Füllkrug skal hjelpe Jarrod Bowen offensivt og avlaste Michail Antonio på topp. I tillegg har de hentet inn Luis Guilherme fra Palmeiras, som kan bli spennende om han får det til å svinge.

Laget har også bytta ut David Moyes med Julen Lopetegui, og har tatt tak i det faktum at det bare var lagene som rykket ned som slapp inn flere mål enn dem. West Ham har hatt ganske mye vind i seilene de siste årene under Moyes resultatmessig, selv om det ikke alltid prestasjonsmessig har vært like gøy å se på. Hvis Lucas Paquetá får en lignende utestengelse som Sandro Tonali fikk forrige sesong, vil laget savne hans kreative egenskaper, som forhåpentligvis kommer mer til sin rett under Lopetegui enn Moyes.

10) Crystal Palace

De siste årene har vært litt berg-og-dalbane for Palace-fansen. Etter mange år med Roy Hodgson-fotball var det stor entusiasme og positivisme i starten av Patrick Vieiras tid, før Hodgson igjen måtte inn for å redde klubben fra nedrykk. Hodgson er ekspert på akkurat det, men etter at Oliver Glazner tok over forrige sesong har han virkelig fått ut potensialet som er offensivt i deres mange spennende spillere.

Michael Olise har gått til Bayern München, og blitt erstattet av Ismaïla Sarr, som i sine beste stunder kan være en fullgod erstatter. Eberechi Eze ryktes også bort, og det samme med Marc Guehi som er krumtappen i forsvar, og forsvinner begge to, havner nok fort Palace et stykke lenger ned. Forrige sesong scoret Jean-Philippe Mateta overraskende mange mål, men det er langt fra sikkert han gjør i år.

11) Brighton

Som veldig mange av lagene som er tippet å havne i midtsjiktet denne sesongen, er det mye usikkerhet også rundt Brighton denne sesongen. Kom aldri helt opp i gir under Roberto De Zerbi forrige sesong, og har nå byttet han ut med langt mer ukjente Fabian Hürzeler som ledet St. Pauli til opprykk. Har også mistet Pascal Gross til Dortmund, og rutinerte Adam Lallana har dratt hjem til Southampton.

Brighton er et lag som har lykkes godt med å hente ukjente spillere fra alle verdenshjørner, som har slått til og blitt verdensklassespillere. Måten de både satser på og gir tillit til unge spillere og trenere, for den sakens skyld, er forfriskende å se og de har som regel truffet blink. Det gjør at vi stoler på at spillerne de har hentet inn nå også er i den samme klassen, og at Brighton-laget også i år leverer stødig fotball.

Britain Soccer Premier League Roberto De Zerbi har takket for seg i Brighton, som også denne gangen har valgt å satse på en ung og fremadstormende trener i Fabian Hürzeler (Rui Vieira/AP)

12) Wolves

Da Julen Lopetegui trakk seg rett før sesongstart i fjor og ble erstatta av Gary O’Neil, var det mange som fryktet det verste for et Wolves-lag som gradvis har solgt unna sine beste spillere. Det var det ingen grunn til, da O’Neill etter hvert presterte langt bedre enn forventet og leverte en solid sesong. Også denne sommeren har de solgt unna viktige spillere, som Max Kilman og Pedro Neto, men likevel er det nok kvalitet i troppen til å holde seg unna den verste nedrykksstriden.

Jose Sá er en kvalitetskeeper bakerst, mens de har gode vingbacker i forsvar. Midtstopperne kunne nok vært bedre, men på midten har de spennende spillere i Pablo Sarabia, Daniel Podence, Matheus Cunha og Gonçalo Guedes. På topp har Hwang Hee-chan fått selskap av Jørgen Strand Larsen, og det skal bli gøy å se hva nordmannen kan få til i Premier League. Mange teknisk gode spillere, som på sitt beste kan være veldig gode, men som har hatt en tendens til å være litt for ujevne og ustabile de siste årene.

13) Bournemouth

Også i Bournemouth var det mange som var usikre på Andoni Iraola i hans første sesong, og spesielt da han ikke vant noen av sine første ni kamper. Det er klink nedrykksform, men gradvis begynte spillerne å ta til seg hvordan spanjolen ønsket å spille, og hadde en god periode midtveis, før de avsluttet med sju strake uten seier. Det gir i seg selv en liten bekymring inn i årets sesong, og spesielt siden Dominic Solanke også har blitt solgt til Tottenham, siden han sto for mesteparten av målproduksjonen.

Har gjort Luis Sinisterra og Enes Unal sine lån permanente, og det spørs vel om de to klarer å erstatte målene til Solanke. Her kan det veldig fort komme inn en ny spiss, men også uten Solanke ser troppen solid nok ut til å berge seg. Spesielt bakover er det bra, som gjør at laget neppe slipper inn hauger og lass av mål, og dermed er det kanskje ikke så mye de trenger å produsere fremover for å ta nok poeng.

Britain Soccer Premier League Dominic Solanke scoret mange mål for Bournemouth forrige sesong, som her mot Tottenham, men i år må Bournemouth klare seg uten storscorerens bidrag etter overgangen til nettopp Tottenham (Ian Walton/AP)

14) Fulham

Mistet blant annet Aleksandar Mitrovic før forrige sesong, men det gjorde ikke så stor skade på laget som man skulle tro. Fulham har etablert seg rundt midten av tabellen, til tross for et på papiret ikke voldsomt spennende lag. Noe av grunnen til det er den gode jobben João Palhinha har gjort som anker på midten, før han denne sommeren endelig fikk overgangen sin til Bayern München. Det kommer til å bli et enormt savn, da han ikke bare var viktig på Fulham, men en av de bedre i ligaen i sin posisjon.

Rodrigo Muniz sin gode avslutning på sesongen gjorde at savnet av Mitrovic ikke ble for stort, men hans første mål kom tross alt ikke før i februar, selv om han endte på ni mål til slutt. Har fått inn Emile Smith Rowe, som tidvis har imponert stort i Arsenal, og som kommer til å bli en god spiller offensivt sammen med Andrea Pereira. Spørsmålet også her er om de scorer nok mål, og om forsvaret blir for utsatt uten Palhinha foran dem. Men Marco Silva har gjort en god jobb med laget til nå, og vi stoler på ham også i år.

15) Brentford

Thomas Frank har gjort en usedvanlig god jobb med Brentford, og tatt laget opp til å bli et stabilt Premier League-lag på sin og Brentfords nokså særegne måte. Møtte forrige sesong den største motgangen laget har hatt siden opprykket, og gikk ni kamper uten seier på vårparten og hadde en rekke med bare to seiere på 18 kamper som truet med å sende dem ned, men fikk skikk på tingene og klarte seg greit til slutt.

Mangla Ivan Toney store deler av forrige sesong, og det påvirket laget ganske kraftig, som er skummelt med tanke på Toneys overgangsønsker. Har hentet inn Igor Thiago som erstatter, men han er skadet ut året, så hvis Toney forsvinner før vinduet stenger kan vi se lignende tendenser som forrige sesong. Spiller ekstremt direkte, og er avhengige av at kontringene sitter og at dødballscoringene kommer, men vi tror Danmarks store kontingent klarer seg nok et år i Premier League.

Brentfords danske hovedtrener Thomas Frank har imponert stort de siste sesongene, men må snu en nedadgående kurve inn i årets sesong. (ADRIAN DENNIS/AFP)

16) Everton

Gjennomfører sin siste sesong på Goodison Park, før de flytter inn i splitter nye fasiliteter nede ved havna. Det er hvis de klarer å hoste opp nok penger, både til å ferdigstille den nye stadionen og generelt til å drive klubben, som har vært til salgs en stund. To oppkjøp har kollapset denne sommeren, og laget står fortsatt i fare for å bli trukket enda flere poeng denne sesongen, i tillegg de åtte de mistet forrige sesong. Hvis Farhad Moshiri, som nå eier klubben, verken får solgt eller spytter inn mer penger, kan klubben bli nødt til å selge unna enda flere spillere.

På banen leverte de imidlertid langt bedre, og hadde det ikke vært for poengtrekket kunne de kjempet om topp ti. Har denne sommeren måtte selge unna Amadou Onana og Ben Godfrey, i tillegg til at Jarrad Branthwaite er høyt ettertraktet. Bakover på banen stiller Everton nemlig meget sterkt med Jordan Pickford i mål og et ganske solid forsvar, mens det er mer usikkert hva Dominic Calvert-Lewin, Beto, Jack Harrison og Dwight McNeil klarer å produsere på topp.

17) Nottingham Forest

I likhet med Chelsea har også Nottingham Forest hamstret inn spillere siden de rykket opp, og at de berget seg etter å ha signert omtrent en helt ny spillerstall forrige sesong var et under. Har merket ligaens økonomiske regler, som har gjort at det har blitt litt roligere på overgangsmarkedet, som gjorde at også Forest ble trukket poeng forrige sesong. Elliot Anderson er den mest profilerte spilleren inn, men med en eier som Evangelos Marinakis vet du aldri hva som skjer.

Slapp inn voldsomt mye mål på dødball forrige sesong, og etter Nuno Espirito Santos tok over hadde laget lav xG fremover og høy xG bakover. Det er tre ting som MÅ forbedres om de skal ha en sjanse til å berge seg, og keeperplassen er fortsatt et stort usikkerhetsmoment inn i årets sesong. På topp viste Taiwo Awoniyi at han er kapabel til å score mål, og med Anthony Elanga, Morgan Gibbs-White og Callum Hudson-Odoi ved siden av seg kan de klare å score akkurat nok mål til å berge plassen.

18) Leicester

Også Leicester sliter voldsomt med økonomien, og avventer dom for brudd på ligaens økonomiske regler. I engelske medier spekuleres det allerede i at de kan vente seg en poengstraff på mellom 6 og 15 poeng, og får de opp mot 15 poeng er det umulig å berge plassen. På papiret har de et noe svakere lag nå enn forrige gang de var oppe, og har måttet selge spillere som Kiernan Dewsbury-Hall.

Må fortsatt stole på at den gamle ringreven Jamie Vardy scorer nok mål, og det er noe 37-åringen fortsatt er kapabel til, selv om glansdagene fra sesongen da Leicester vant ligaen er langt bak han. Leicester har egentlig et ganske bra lag, og sikret opprykket ganske greit i fjor, og ser solide ut bakover, så uten de økonomiske problemene hadde vi tippet dem til å berge plassen. Men det spørs om Vardy og co. er gode nok til å ta en Everton, og berge seg med den poengstraffen laget er ventet å få.

Jamie Vardy scoret sine mål også da Leicester i fjor sikret opprykket tilbake til Premier League, og er nå den eneste igjen fra laget som vant ligaen tilbake i 2015. (OLI SCARFF/AFP)

19) Ipswich

Under ledelse av Kieran McKenna har laget rykket opp to sesonger på rad, og raste gjennom Championship med hele 96 poeng som nyopprykkede forrige sesong. Det er en helt utrolig prestasjon, som gjorde McKenna attraktiv for mange større klubber, men den tidligere Manchester United-assistenten valgte å bli værende. Det var viktig for Ipswich, som har forsterket seg med blant andre Liam Delap fra Manchester City og Omari Hutchinson fra Chelsea så langt i sommer.

Voldsomt gode på dødball og innlegg, der tidligere Tottenham-back Leif Davis sto for hele 18 målgivende for klubben forrige sesong. Det må han også gjøre denne sesongen om Ipswich skal berge plassen, da mannskapet jevnt over ser litt for tynt ut. McKenna klarte å trylle i fjor, men det spørs nok om ikke Ipswich finner ut at nivået i Premier League er litt for tøft for dem.

20) Southampton

Hanglet seg gjennom forrige sesong, der de først startet svakt før de gikk 22 kamper på rad uten å tape, og til slutt endte på kvalifiseringsplass. Der slo de Leeds i playoff-finalen og rykket opp, med 65 prosent ballinnehav i snitt gjennom kampene sine i Championship. Ligner litt på måten både Burnley og Norwich har rykket opp, og begge de har rykket rett ned igjen etter å ha blitt avkledd i Premier League.

Det er litt det som er frykten også for Southampton, da laget ikke er sterkt nok til å spille på samme måte som forrige sesong. Likevel er det vanskelig å legge helt om, så det blir en nøtt for trener Russell Martin å knekke. Adam Lallanas erfaring blir viktig, samt at Charlie Taylor er en solid spiller på nivået, men er avhengig av at Adam Armstrong og nykommer Ben Brereton Diaz finner nettmaskene oftere enn de har gjort til nå og Flynn Downes opprettholder nivået fra sin sesong på lån i fjor for at dette skal gå.

Leeds tapte sin fjerde opprykksfinale, da Southampton forrige sesong kunne juble for seier i playoff-finalen som ga plass i denne sesongens Premier League. (ADRIAN DENNIS/AFP)

