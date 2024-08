Toppidrettssjefen om Norges medaljefangst i OL: – Nådde målet på hengende håret

Toppidrettssjefen stilte opp til en medieseanse etter at Norges siste utøver Anita Yvonne Stenberg var ferdigsyklet i omnium søndag.

OLT hadde mål om åtte medaljer i OL, men fram til nest siste dag hadde norske utøvere sikret «bare» tre. Lørdag ordnet Jakob Asserson Ingebrigtsen, håndballjentene og Solfrid Koanda tre gull, mens Grace Bullen og sandvolleyballduoen Anders Mol/Christian Sørum tok bronse.

Dermed ble medaljemålet oppfylt. Norge endte som nummer 18 på medaljeoversikten. Norge slet lenge med å sikre medaljer i OL og måtte nøye seg med flere fjerde- og femteplasser. Etter hvert løsnet proppen.

Offensiv og krevende

– For oss som har en veldig nærhet til en norske toppidretten så var vi tydelige på at vi mente at det var en offensiv og krevende målsetting. Det ble forstått under lekene at det var et krevende mål, men så kom superlørdagen som rettet opp i alt snakk om medaljene, sa Øvrebø.

– Vi hadde en fantastisk dag i går som sørget for at vi nådde målet, men det var på hengende håret, fortsatte han.

I tillegg til de fem medaljene som ble sikret lørdag tok Markus Rooth gull i tikamp, Karsten Warholm sølv på 400 meter hekk og Line Flem Høst bronse i seiling.

Takk til utøverne

– Jeg vil takke utøverne som har forberedt seg så godt som de kan. Det er alt fra store apparat til små familieceller. Det er en veldig dedikert gjeng som har sørget for disse fantastiske resultatene, sa Øvrebø.

Koandas gull var det første individuelle i OL av en norsk kvinne på 20 år.

Snart venter Paralympics i Paris. OL om fire år avvikles i Los Angeles.